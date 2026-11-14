La Norvegia torna a vincere in Nations League: gol e assist per Haaland
La League A di Nations League propone il quinto turno del Gruppo 4 con le sfide tra Norvegia e Galles e tra Portogallo e Danimarca, oltre a diverse sfide della League B. I primi a scendere in campo sono stati Haaland e compagni, ecco come è andata.
Nations League, tutti i risultati
La Norvegia si rilancia: Haaland gol e assist
Vince e prova a rilanciarsi in classifica la Norvegia, che all'Ullevall Stadion supera il Galles per 2-0, conquistando il secondo successo nel girone. Dopo un primo tempo equilbrato, con James pericoloso per gli ospiti in un paio di circostanze e gli avanti scandinavi con le polveri bagnate, il match svolta nella ripresa. Decisivo l'uno-due dei norvegesi, che risolvono la pratica in poco meno di dieci minuti: al 59' la sblocca Nusa, pronto ad infilare alle spalle di Darlow un pallone vagante nell'area gallese, al 68' è invece Schjelderup a firmare il raddoppio sul preciso assist del sonnecchiante Haaland. A dieci minuti dal termine, il Galles accorcia le distanze con Brooks, che beffa con un preciso pallonetto l'avventato Svelik, una rete che però serve a poco, perché qualche minuto dopo è Haaland ad esigere il suo tributo, firmando il 3-1 finale.
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