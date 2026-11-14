L'omaggio a Ronaldo e il dettaglio sulla maglia del Portogallo: il numero 7 avrà qualcosa di speciale

BRAGA (PORTOGALLO) - Il numero 7 del Portogallo c ontinuerà a essere legato indissolubilmente a Cristiano Ronaldo . Anche dopo l' addio alla nazionale , la Nazionale lusitana ha scelto di rendere omaggio al suo capitano più rappresentativo con un'iniziativa speciale in occasione della sfida contro la Danimarca , in programma questa sera - sabato 14 novembre - all' Estadio Municipal di Braga . La prima partita della Selecao dopo l'annuncio del ritiro internazionale del fuoriclasse portoghese sarà infatti caratterizzata da una serie di tributi dedicati a CR7 . La novità più particolare riguarderà proprio il numero che ha accompagnato Ronaldo durante tutta la sua carriera: la federazione portoghese ha deciso infatti di modificare il carattere tipografico del 7 , inserendo al suo interno un piccolo trattino . Un accorgimento grafico pensato per rendere ancora più riconoscibile e speciale il numero diventato un simbolo della storia del calcio portoghese .

Il Portogallo rende omaggio a Cristiano Ronaldo

Ma non è tutto: prima del calcio d'inizio, tutti i calciatori della Selecao scenderanno in campo indossando una divisa con il numero 7. Inoltre, al settimo minuto di gioco, l'arbitro interromperà la partita per sessanta secondi, concedendo allo stadio il tempo necessario per dedicare un nuovo applauso al campione classe 1985. Cristiano Ronaldo ha annunciato ufficialmente il proprio addio alla nazionale lo scorso 5 novembre, al termine di settimane particolarmente complicate, segnate dalle tensioni con il commissario tecnico Jorge Jesus, dall'abbandono del ritiro in Danimarca e dalle successive polemiche. Il suo percorso con la maglia del Portogallo si chiude con numeri straordinari: 234 presenze e 146 gol, entrambi record assoluti a livello di nazionali maschili. Da capitano, Ronaldo ha inoltre trascinato la Nazionale portoghese alla conquista del primo Europeo della sua storia, nel 2016, e a due edizioni della Nations League, vinte nel 2019 e nel 2025. Un'eredità sportiva che il Portogallo ha scelto di celebrare anche attraverso un semplice accorgimento grafico, destinato a rendere unico il numero 7.