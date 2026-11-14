Zidane infastidito dai gossip sul suo rapporto con Mbappé: "Non posso impedire che circolino certe voci..."

Zidane: "È irritante, sono sciocchezze. È un peccato"

L'ex bandiera della Juve si aspettava sia le durissime prese di posizioni dei cronisti e sia le domande velenose sul suo rapporto con Kilyan. "Non capisco bene a cosa ci si riferisca. Non voglio entrare nel merito della questione: il rapporto con Mbappé è ottimo, ma non posso impedire che si dicano certe cose. Sì, è inevitabile che certe voci mi arrivino all'orecchio e la cosa è piuttosto fastidiosa. Certo che sono contento di averlo nuovamente a disposizione, è meglio averlo con noi che non averlo. Punta centrale o attaccante esterno? Domani sarà dei nostri, poi vedrete come giocheremo. Come sempre, si tratta di scelte dell'allenatore. Non è una questione che riguarda voi giornalisti. In Italia abbiamo mostrato buone cose, ma quando perdi.... Sappiamo che dobbiamo vincere per qualificarci. Basterebbe un punto, ma l'obiettivo è vincere questo incontro contro una squadra capace di mettere in difficoltà i propri avversari. Non capisco, ma non è poi così grave. Per questo non voglio alimentare la discussione. Il nostro è semplicemente il rapporto tra un allenatore e il suo giocatore e va tutto perfettamente. Non posso impedire che circolino certe voci, ma sono sciocchezze. È un peccato ed è piuttosto irritante. Sappiamo cosa abbiamo fatto in Italia. Ci sono state cose positive, ma quando perdi significa che qualcosa non ha funzionato. Anche se ci basta un punto, il nostro obiettivo resta quello di vincere la partita di domani. Dovremo disputare una grande gara", ha detto il ct della Francia.

Da Cunha sta con Zidane

In conferenza stampa insieme a Zidane c'era anche il centrocampista del Como, Lucas Da Cunha, che ha stemperato la tensione tra il suo allenatore e il suo compagno di squadra: "Mbappé è in forma e si vede che è totalmente concentrato sulla Nazionale. Come tutti noi è fiducioso in vista della partita. Ha una grande fame ed è pronto ad aiutarci, come fa sempre". Poi ha analizzato il ko contro l'Italia: "A tratti ci è mancata aggressività in difesa contro l'Italia. Zidane mi ha affidato la regia della Francia, mentre al Como ricopro un ruolo diverso, giocando più avanzato. Qui agisco davanti alla difesa e devo spingermi in avanti meno spesso rispetto al club, ma entrambi i ruoli mi piacciono. Questo ruolo di vertice basso è una novità per me; richiede molto lavoro in fase difensiva e, fisicamente, non sono un mostro. Devo recuperare palloni e posso ancora migliorare sotto l'aspetto difensivo, ma da quando lavoro con Fabregas a Como, sono cresciuto molto dal punto di vista tattico. Mi trovo bene in questo gruppo e devo dire che non pensavo di avere così tanto spazio. È eccezionale giocare in una formazione di questo calibro. Zidane mi ha fatto capire che non sono qui per caso; ha parlato molto con me per conoscermi meglio e il nostro rapporto è ottimo".