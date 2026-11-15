Mancini, finale a sorpresa: con il Belgio per chiudere il girone come nessuno si aspettava

BRUXELLES (dall'inviato) - Cinquanta giorni per rinascere, uscire dall’abisso, scrollarsi di dosso i fantasmi e le paure di cui l’Italia sembrava prigioniera. La rincorsa di Mancini si chiude stasera a Bruxelles, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, e nessuno avrebbe immaginato gli azzurri in vetta a 90 minuti dal traguardo. Dieci punti, una progressione irresistibile e inattesa: sette gol in due partite alla Turchia, la Francia di Zizou fermata sul pareggio a Parigi, rimontata e domata tre giorni fa nel ritorno al Meazza. Otto mesi dopo la notte di Zenica, il 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma, il girone di Nations League si era aperto malissimo. Le serpentine di De Bruyne e il palleggio stordente dei Diavoli Rossi sembravano una condanna definitiva, lo schiaffo a qualsiasi ambizione. Le prodezze ripetute di Gigio erano servite per limitare i danni. Due gol di Godts e Lukebakio, la sensazione nitida di impotenza e un interrogativo grande così: riusciremo mai a ripartire?