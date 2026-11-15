Mancini, finale a sorpresa: con il Belgio per chiudere il girone come nessuno si aspettava
BRUXELLES (dall'inviato) - Cinquanta giorni per rinascere, uscire dall’abisso, scrollarsi di dosso i fantasmi e le paure di cui l’Italia sembrava prigioniera. La rincorsa di Mancini si chiude stasera a Bruxelles, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, e nessuno avrebbe immaginato gli azzurri in vetta a 90 minuti dal traguardo. Dieci punti, una progressione irresistibile e inattesa: sette gol in due partite alla Turchia, la Francia di Zizou fermata sul pareggio a Parigi, rimontata e domata tre giorni fa nel ritorno al Meazza. Otto mesi dopo la notte di Zenica, il 25 settembre allo stadio Olimpico di Roma, il girone di Nations League si era aperto malissimo. Le serpentine di De Bruyne e il palleggio stordente dei Diavoli Rossi sembravano una condanna definitiva, lo schiaffo a qualsiasi ambizione. Le prodezze ripetute di Gigio erano servite per limitare i danni. Due gol di Godts e Lukebakio, la sensazione nitida di impotenza e un interrogativo grande così: riusciremo mai a ripartire?
Italia in Belgio con due risultati a disposizione
Il Belgio pareva irraggiungibile, qualcosa di troppo grande da arginare per gli azzurri. Ora, invece, De Bruyne e De Ketelaere inseguono. Hanno una sola possibilità per qualificarsi: batterci. Due risultati su tre premiano l’Italia, a cui basta un pareggio per restare davanti. Vincendo, chiuderebbe al primo posto, tenendo dietro anche i mostri della Francia. Un finale a sorpresa, ricordando le premesse, le aspettative e i pregiudizi. La qualificazione ai quarti era un obiettivo impensabile due mesi fa. La retrocessione in Lega B veniva considerata un’ipotesi da non trascurare a luglio. Neppure un inguaribile ottimista come Roberto Mancini, tornato a Coverciano per realizzare il capolavoro della sua carriera e riportarci da protagonisti al Mondiale 2030, pensava di accelerare così in fretta verso il futuro. La macchina del tempo, invece, ci ha proiettato in una nuova dimensione. Chissà cosa succederà nel caso in cui Malagò, presidente federale quando si stava aprendo la Nations e ora commissario straordinario, non venisse rieletto il 14 dicembre. Meglio non pensarci.
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