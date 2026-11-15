Dove vedere Belgio-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Belgio-Italia, a voi. A Bruxelles l'Italia di Mancini va a caccia del pass per i quarti di finale di Nations League. Tra il dire e il fare, nella sesta e ultima giornata del gruppo A1, c'è il Belgio di Van Bommel. Imponendosi, gli Azzurri, a oggi primi con 10 punti in condominio con la Francia (ma con gli scontri diretti a favore su transalpini) e a +1 sul Belgio, terzo, vincerebbero il proprio girone senza dover far calcoli. Basta anche un pareggio per andare avanti, ma da secondi salvo pareggio o sconfitta interna della Francia contro la Turchia, fanalino di coda a zero punti. In caso di sconfitta, invece, l'Itala verrebbe superata dal Belgio e si qualificherebbe per i quarti solo in caso di vittoria della Turchia in Francia, piazzandosi al secondo posto. I vantaggi del primo posto sono più punti ranking, la possibilità di giocare il ritorno dei quarti in casa ed essere in prima fascia nel sorteggio per definire proprio gli accoppiamenti dei quarti di finale.