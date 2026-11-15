Dove vedere Belgio-Italia in tv? Rai o Sky, orario
Belgio-Italia, a voi. A Bruxelles l'Italia di Mancini va a caccia del pass per i quarti di finale di Nations League. Tra il dire e il fare, nella sesta e ultima giornata del gruppo A1, c'è il Belgio di Van Bommel. Imponendosi, gli Azzurri, a oggi primi con 10 punti in condominio con la Francia (ma con gli scontri diretti a favore su transalpini) e a +1 sul Belgio, terzo, vincerebbero il proprio girone senza dover far calcoli. Basta anche un pareggio per andare avanti, ma da secondi salvo pareggio o sconfitta interna della Francia contro la Turchia, fanalino di coda a zero punti. In caso di sconfitta, invece, l'Itala verrebbe superata dal Belgio e si qualificherebbe per i quarti solo in caso di vittoria della Turchia in Francia, piazzandosi al secondo posto. I vantaggi del primo posto sono più punti ranking, la possibilità di giocare il ritorno dei quarti in casa ed essere in prima fascia nel sorteggio per definire proprio gli accoppiamenti dei quarti di finale.
Belgio-Italia, l'orario
Belgio-Italia è in programma oggi, domenica 15 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Arbitritrerà l'incontro il norvegese Espen Eskås, coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland. Norvegese anche il quarto uomo: Sigurd Kringstad. VAR il tedesco Christian Dingert. AVAR il norvegese Kristoffer Hagenes.
Dove vedere Belgio Italia in diretta tv
Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita su Sky Sport Calcio (canale 202) a partire da mezzanotte.
Belgio-Italia, dove vederla in streaming
La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Belgio-Italia in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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