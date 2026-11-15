I convocati di Mancini per Belgio-Italia: ci sono Cisse e Liberali, fuori Sebastiano Esposito

Uefa Nations League: le classifiche aggiornate

Belgio-Italia, out Sebastiano Esposito

Quattro i volti nuovi tra i convocati del ct Roberto Mancini rispetto all'ultima partita vinta in rimonta a San Siro contro la Francia: si tratta di Alphadjo Cisse (Milan), Honest Ahanor (Crystal Palace), Mattia Liberali (Como) e Niccolò Pisilli (Roma). Fuori dalla lista Sebastiano Esposito (attaccante del Sassuolo che non è al top) e Samuele Ricci (Como). In tribuna anche Gatti (Juventus) e Palma (Udinese).