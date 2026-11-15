Mancini: "Il Belgio vale quasi la Francia"

I convocati di Mancini per Belgio-Italia: ci sono Cisse e Liberali, fuori Sebastiano Esposito

Rispetto al match vinto in rimonta a San Siro contro la Francia sono quattro le novità nella lista del ct azzurro per la sfida di Nations League a Bruxelles: i dettagli
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Pubblicato il 15.11.2026, 10:58

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BRUXELLES (BELGIO) - Senza gli infortunati Frattesi e Cambiaghi ci saranno delle novità nell'Italia che oggi (domenica 15 novembre, ore 20:45) farà visita al Belgio nell'ultima giornata del Gruppo A della Nations League in cui gli azzurri sono al momento primi davanti alla Francia di Zinedine Zidane (impegnata invece contro la Turchia).

Uefa Nations League: le classifiche aggiornate

 

Belgio-Italia, la probabile formazione di Mancini con Dimarco in attacco
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Belgio-Italia, out Sebastiano Esposito

Quattro i volti nuovi tra i convocati del ct Roberto Mancini rispetto all'ultima partita vinta in rimonta a San Siro contro la Francia: si tratta di Alphadjo Cisse (Milan), Honest Ahanor (Crystal Palace), Mattia Liberali (Como) e Niccolò Pisilli (Roma). Fuori dalla lista Sebastiano Esposito (attaccante del Sassuolo che non è al top) e Samuele Ricci (Como). In tribuna anche Gatti (Juventus) e Palma (Udinese).

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