Dove vedere Francia-Turchia in tv? Rai o Sky, orario
Scocca l'ora di Francia-Turchia. A Bordeaux gli uomini di Zidane cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta a San Siro contro l'Italia (3-1) e il pass per i quarti di finale della Nations League nella sesta e ultima giornata del Gruppo A1. Alla Francia basta vincere per essere certa di qualificarsi, ma lo sarebbe, seppur da seconda, anche se perdesse, qualora l'Italia dovesse vincere in Belgio. Per mancare clamorosamente l'obiettivo di andare avanti, Les Blues dovrebbero perdere contro la Turchia di Yalcin, fanalino di coda, con il concomitante successo del Belgio contro l'Italia (che a pari punti la spunterebbe in virtù degli scontri diretti). Per finire prima la Francia ha una sola possibilità: battere la Turchia e sperare che l'Italia non vinca in Belgio.
Francia-Turchia, l'orario
Francia-Turchia è in programma oggi, domenica 15 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stade Atlantique Bordeaux Métropole. Arbitrerà l'incontro l'inglese Chris Kavanagh, coadiuvato dai connazionali Dan Cook e Ian Hussin (assistenti di linea), dal quarto uomo Robert Jones e dal tandem Darren England (VAR)-Michael Salisbury (AVAR).
Dove vedere Francia-Turchia in diretta tv
Francia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Francia-Turchia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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