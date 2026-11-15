Dove vedere Francia-Turchia in tv? Rai o Sky, orario

Scocca l'ora di Francia-Turchia . A Bordeaux gli uomini di Zidane cercano il pronto riscatto dopo la sconfitta a San Siro contro l'Italia (3-1) e il pass per i quarti di finale della Nations League nella sesta e ultima giornata del Gruppo A1. Alla Francia basta vincere per essere certa di qualificarsi, ma lo sarebbe, seppur da seconda, anche se perdesse, qualora l'I talia dovesse vincere in Belgio . Per mancare clamorosamente l'obiettivo di andare avanti, Les Blues dovrebbero perdere contro la Turchia di Yalcin , fanalino di coda , con il concomitante successo del Belgio contro l' Italia (che a pari punti la spunterebbe in virtù degli scontri diretti). Per finire prima la Francia ha una sola possibilità: battere la Turchia e sperare che l' Italia non vinca in Belgio .

Francia-Turchia, l'orario

Francia-Turchia è in programma oggi, domenica 15 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stade Atlantique Bordeaux Métropole. Arbitrerà l'incontro l'inglese Chris Kavanagh, coadiuvato dai connazionali Dan Cook e Ian Hussin (assistenti di linea), dal quarto uomo Robert Jones e dal tandem Darren England (VAR)-Michael Salisbury (AVAR).

Dove vedere Francia-Turchia in diretta tv

Francia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Francia-Turchia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.