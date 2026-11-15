Hojlund, che stoccata al Portogallo: il messaggio per il suo idolo Cristiano Ronaldo dopo la doppietta

"I think the only appropriate caption here is siuuuu". Tradotto: "Penso che l'unica didascalia appropriata qui sia siuuuu" . Così Rasmus Højlund dopo la doppietta realizzata con la sua Danimarca in Nations League contro il Portogallo nella quinta giornata del Gruppo A4. Due sigilli nel 4-1 con cui gli scandinavi si sono imposta all'Estádio Municipal de Braga , una nuova dedica per il suo idolo che sa di stoccata dopo le dinamiche che hanno portato Cristiano Ronaldo a ritirarsi dalla nazionale .

Højlund aveva già "omaggiato" Ronaldo lo scorso primo ottobre

Già in occasione del match perso 4-2 al Parken Stadium di Copenhagen, lo scorso primo ottobre, Højlund aveva "citato" CR7 imitandone l'esultanza. Ora si è ripetuto attraverso i social: con un nuovo "tributo", tutt'altro che velato, nei confronti del suo beniamino, dalla cui parte si è palesemente schierato a margine del caso che lo ha portato a concludere la sua avventura con il Portogallo.