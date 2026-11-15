Hojlund, che stoccata al Portogallo: il messaggio per il suo idolo Cristiano Ronaldo dopo la doppietta

L'attaccante del Napoli, autore di una doppietta nella sfida di Nations League a Braga, celebra sui social CR7 dopo l'addio alla nazionale
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 12:12

HojlundRonaldoPortogallo-DanimarcaNations League

"I think the only appropriate caption here is siuuuu". Tradotto: "Penso che l'unica didascalia appropriata qui sia siuuuu". Così Rasmus Højlund dopo la doppietta realizzata con la sua Danimarca in Nations League contro il Portogallo nella quinta giornata del Gruppo A4. Due sigilli nel 4-1 con cui gli scandinavi si sono imposta all'Estádio Municipal de Braga, una nuova dedica per il suo idolo che sa di stoccata dopo le dinamiche che hanno portato Cristiano Ronaldo a ritirarsi dalla nazionale.

Hojlund segna al Portogallo ed esulta con il 'sium' di Cristiano Ronaldo: il gesto diventa virale!
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Højlund aveva già "omaggiato" Ronaldo lo scorso primo ottobre

Già in occasione del match perso 4-2 al Parken Stadium di Copenhagen, lo scorso primo ottobre, Højlund aveva "citato" CR7 imitandone l'esultanza. Ora si è ripetuto attraverso i social: con un nuovo "tributo", tutt'altro che velato, nei confronti del suo beniamino, dalla cui parte si è palesemente schierato a margine del caso che lo ha portato a concludere la sua avventura con il Portogallo.

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