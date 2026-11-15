Dove vedere Spagna-Inghilterra in tv? Rai o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Riyadh Air Metropolitano, valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo A3 di Nations League: le probabili formazioni di De La Fuente e Tuchel
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Pubblicato il 15.11.2026, 12:59

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Spagna-Inghilterra, fuori i secondi. Nella sesta e ultima giornata del Gruppo A3 di Nations League c'è un solo risultato a disposizione per gli uomini di Tuchel per agganciare e operare il sorpasso last minute al primo posto in classifica ai danni di quelli di De La Fuente, campioni del mondo in carica: vincere con due gol di scarto (all'andata La Roja vinse 3-2). Più facile a dirsi che a farsi dato che le Furie Rosse non perdono da 43 partite consecutive. Entrambe le nazionali sono già qualificate ai quarti di finale.

Spagna-Inghilterra, l'orario

Spagna-Inghilterra è in programma oggi, domenica 15 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Direzione arbitrale affidata a una squadra italiana. Fischierà Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti di linea Filippo Meli e Alessio Berti. Quarto uomo Matteo Marcenaro. VAR Marco Di Bello. AVAR Rosario Abisso.

Le percentuali di qualificazione per i quarti di Nations League secondo l'algoritmo: l'Italia sorride
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Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv

Spagna-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport (canale 251) e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Spagna-Inghilterra, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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