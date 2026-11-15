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domenica 15 novembre 2026

King Baudouin Stadium

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Arbitro Espen Eskås

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Belgio-Italia diretta: in palio il girone e i quarti di Nations League

Dopo la grande prestazione contro la Francia, gli Azzurri di Mancini di nuovo in campo: primo posto sicuro con una vittoria, ma per passare basta il pareggio
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2 min

Pubblicato il 15.11.2026, 19:44

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Una rincorsa così rapida che neanche Mancini forse si aspettava. Dopo la grande prestazione contro la Francia, gli Azzurri tornano in campo a Bruxelles, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, per l'ultima giornata del girone di Nations League. Per l'Italia, ora il quadro è chiaro: il primo posto è sicuro con una vittoria, mentre per passare basta il pareggio. Contro il Belgio, che il 25 settembre aveva rovinato la serata dell'Olimpico con un 2-0 senza appelli, il ct cambia per le assenze di Cambiaghi e Frattesi. Segui la gara in diretta con noi:

20:00

Chi è l'arbitro di Belgio-Italia

Sarà il norvegese Espen Eskas a dirigere la sfida in programma stasera alle 20.45 a Bruxelles. Tutte le curiosità sulla partita.

19:45

Belgio-Italia: le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Mancini.
Stadio Re Baldovino, Bruxelles

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