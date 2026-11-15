Nations League
domenica 15 novembre 2026
King Baudouin Stadium
20:45
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domenica 15 novembre 2026
King Baudouin Stadium
Arbitro Espen Eskås
Arbitro Espen Eskås
Belgio-Italia diretta: in palio il girone e i quarti di Nations League
Una rincorsa così rapida che neanche Mancini forse si aspettava. Dopo la grande prestazione contro la Francia, gli Azzurri tornano in campo a Bruxelles, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, per l'ultima giornata del girone di Nations League. Per l'Italia, ora il quadro è chiaro: il primo posto è sicuro con una vittoria, mentre per passare basta il pareggio. Contro il Belgio, che il 25 settembre aveva rovinato la serata dell'Olimpico con un 2-0 senza appelli, il ct cambia per le assenze di Cambiaghi e Frattesi. Segui la gara in diretta con noi:
20:00
Chi è l'arbitro di Belgio-Italia
Sarà il norvegese Espen Eskas a dirigere la sfida in programma stasera alle 20.45 a Bruxelles. Tutte le curiosità sulla partita.
19:45
Belgio-Italia: le formazioni ufficialiITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Mancini.
Stadio Re Baldovino, Bruxelles
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