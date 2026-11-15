Belgio-Italia diretta: in palio il girone e i quarti di Nations League

Una rincorsa così rapida che neanche Mancini forse si aspettava. Dopo la grande prestazione contro la Francia, gli Azzurri tornano in campo a Bruxelles, nel vecchio stadio Heysel ora intitolato a Re Baldovino, per l'ultima giornata del girone di Nations League. Per l'Italia, ora il quadro è chiaro: il primo posto è sicuro con una vittoria, mentre per passare basta il pareggio. Contro il Belgio, che il 25 settembre aveva rovinato la serata dell'Olimpico con un 2-0 senza appelli, il ct cambia per le assenze di Cambiaghi e Frattesi. Segui la gara in diretta con noi: