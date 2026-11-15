Il Belgio, la Francia e non solo: le squadre qualificate ai quarti di finale di Nations League

Si è conclusa la fase a gironi della Nations League per il gruppo A1 e A2. Sono così ufficiali le prime quattro nazionali qualificate per i quarti di finale , che si disputeranno in gare di andata e ritorno, tra il 25 e il 30 marzo 2027. Tra queste non è presente l'Italia . Gli Azzurri di Mancini, in seguito alla sconfitta contro il Belgio , hanno chiuso al terzo posto nel girone A1.

Francia, Belgio e non solo: le squadre qualificate ai quarti di Nations League

L'Italia aveva il futuro nelle proprie mani. Arrivati allo stadio Re Baldovino con due risultati su tre a disposizione per passare il turno, la sconfitta per 4-1 ha condannato gli uomini di Mancini. La classifica del gruppo, così, vede la Francia e il Belgio ottenere la qualificazione, rispettivamente prima e secondo. Le uniche nazionali ad avere strappato il pass per i quarti di finale senza dovere attendere l'ultima giornata sono state la Spagna, l'Inghilterra e il Portogallo. Le prime due hanno dominato il gruppo A3, e nell'ultima giornata il verdetto ha sancito solamente la posizione in classifica, con gli uomini di Tuchel primi grazie alla vittoria in casa dei campioni del Mondo.

Le altre: all'Olanda manca un punto, Danimarca e Norvegia si giocano un posto nello scontro diretto

Per quanto riguarda le gare in programma lunedì 16 novembre, il Portogallo, già certo della qualificazione ai quarti, chiuderà al primo posto nel caso in cui non dovesse perdere contro il Galles. Nello stesso gruppo, anche la Danimarca strapperebbe il pass nel caso in cui non dovesse perdere contro la Norvegia, che invece con una vittoria finirebbe seconda. Nel gruppo A2 all'Olanda di Malen per conquistare la qualificazione serve un punto contro la Germania, che invece è chiamata a vincere. Ai tedeschi il pareggio basterebbe nel caso in cui la Grecia dovesse perdere contro la Serbia. I greci proseguirebbero il proprio percorso in caso di vittoria, o se dovesse registrare lo stesso risultato della Germania.