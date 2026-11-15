Nations League, Francia vittoriosa sulla Turchia. E Kane batte Yamal a Madrid

La sconfitta dell' Italia contro il Belgio e la vittoria della Francia contro la Turchia condannano gli Azzurri a non poter partecipare ai quarti di finale di Nations League , terminando così al terzo posto del raggruppamento A. La nazionale transalpina, invece, finisce in prima posizione con 13 punti (+1 sul Belgio secondo) dopo il 2-0 contro la Turchia di Güler e compagni: succede tutto nel secondo tempo, con l'autorete di Topçu (49') e il gol di Kroupi (80').

Nations League, Lega A: l'Inghilterra di Kane vince contro la Spagna di Yamal

Nel girone A3 l'Inghilterra si impone 3-2 in trasferta contro la Spagna, aggiudicandosi così la vetta del gruppo. Gli uomini di Tuchel costruiscono il successo tra la fine del primo tempo, con il rigore trasformato da Kane (45'), e l'inizio della ripresa, quando Konsa (53') e White (57') portano il risultato sul 3-0. La Spagna reagisce con Oyarzabal (65') e Nico Williams, ma non riesce a completare la rimonta. Quest'ultimo va a segno dopo l'espulsione di Anderson al 63'. Decisivo nel finale Trafford, protagonista di due grandi interventi su Yamal e Pedri. Si interrompe così la striscia di 43 risultati utili consecutivi della nazionale spagnola. Entrambe, però, staccano il pass per i quarti. Termina 2-1 Croazia-Repubblica Ceca, con Modric e compagni che mantengono la Lega A, a differenza degli avversari, che retrocedono in Lega B. Dopo il vantaggio siglato da Perisic (2'), i cechi pareggiano i conti nel finale con Hlozek (84'), ma pochi minuti dopo Majer (87') sigla la rete decisiva.

Lega C, promosse Albania e Montenegro

Nella Lega C, gruppo 1, l'Albania batte 2-0 la Bielorussia con i gol di due vecchie conoscenze del campionato italiano, Manaj (28') e Hysaj (57'), e ottiene la promozione in Lega B. Vince invece 7-2 la Finlandia contro San Marino: da segnalare la doppietta di Pohjanpalo, attaccante del Palermo. Nel gruppo 2 finisce 0-0 Lettonia-Armenia e il Montenegro si impone 4-1 su Cipro, consolidando il primo posto che significa promozione in Lega B.