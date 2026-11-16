Dove vedere Germania-Olanda in tv? Rai o Sky, orario

Germania-Olanda , a voi. All'Olympiastadion di Berlino è caccia al pass per i quarti di finale di Nations League . Nella sesta e ultima giornata del Gruppo A2 gli uomini di Klopp puntano alla vittoria che gli permetterebbe di agganciare e potenzialmente sopravanzare quelli di Xavi (a quali basta un punto per essere certi di vincere il girone) al primo posto in classifica stando al vantaggio agli scontri diretti. Il condizonale è, però, d'obbligo perché è possibile anche un arrivo a tre a quota 11 punti, se la Grecia dovesse battere la Serbia e la Germania facesse altrettanto con l'Olanda. E a quel punto sarebbe decisiva la classifica avulsa. La Germania andrebbe avanti anche con un pareggio, da seconda, se la Grecia perdesse in casa con la Serbia, ma in caso di arrivo a pari punti solo con la Grecia sarebbero gli ellenici a passare in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

Germania-Olanda, l'orario

Germania-Olanda è in programma oggi, lunedì 16 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 all'Olympiastadion di Berlino. Direzione arbitrale affidata allo svedese Glenn Nyberg. Assistenti di linea i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Svedese anche il quarto uomo: Adam Ladebäck. Due italiani in sala VAR: Marco Di Bello e Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Germania-Olanda in diretta tv

Germania-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Germania-Olanda, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.