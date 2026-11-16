Dove vedere Svizzera-Scozia in tv? Rai o Sky, orario

Svizzera-Scozia , si va in campo. La Svizzera si è già assicurata la promozione in Lega A grazia al pari a reti inviolate in Slovenia . La Scozia , forte del ritorno di McTominay tra i convocati, reduce dal 2-1 casalingo sulla Macedonia del Nord , proverà a operare il sorpasso last minute al secondo posto ai danni della Slovenia (in vantaggio negli scontro diretti e con un punto di vantaggio, ospite del fanalino di coda Macedonia del Nord) per qualificarsi ai playoff promozione.

Svizzera-Scozia, l'orario

Svizzera-Scozia è in programma oggi, lunedì 16 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 al Berit Sitterstadion di San Gallo. Direzione arbitrale affidata all'olandese Danny Makkelie, coadiuvato dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistenti di linea), dal quarto uomo Alex Bos, dal VAR Erwin Blank e dall'AVAR Jeroen Manschot.

Dove vedere Svizzera-Scozia in diretta tv

Svizzera-Scozia sarà trasmessa in diretta tv con il con collegamenti nel corso di Diretta Goal su Sky Sport Calcio (canale 205) e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Svizzera-Scozia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.