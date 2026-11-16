Il Montenegro batte Cipro e Vucinic impazzisce: prende il megafono e corre verso i tifosi

Il Montenegro di Mirko Vucinic vince in trasferta contro Cipro e chiude al primo posto il gruppo 2 della Lega C, portandosi a quota 16 dopo il quinto successo in sei partite di Nations League . Grande soddisfazione per calciatori e tifosi, ma soprattutto per l'ex attaccante di Juve e Roma, oggi commissario tecnico della nazionale del suo Paese. Promozione in Lega B conquistata ed emozione alle stelle.

Vucinic scatenato dopo la vittoria del Montenegro contro Cipro: prende il megafono e corre dai tifosi

Il Montenegro supera Cipro con un netto 4-1 e conquista la promozione nella Lega B della Nations League. Al termine della partita, però, a prendersi la scena è stato Mirko Vucinic, protagonista di un'esultanza travolgente insieme ai tifosi montenegrini. L'ex giocatore di Roma e Juventus non è riuscito a contenere la gioia per il risultato, raggiungendo i sostenitori sugli spalti e prendendo tra le mani il megafono, fino a guidare i cori insieme ai propri calciatori. Una festa incredibile, accompagnata dal coro "Ti si naša prva ljubav, Crna Goro, volim te" ("Sei il nostro primo amore, Montenegro, ti amo"). Un'immagine emozionante che testimonia il legame speciale tra Vucinic e il suo Paese, celebrando una vittoria che vale un traguardo importante per tutto il movimento.