La Germania travolge l'Olanda e vola ai quarti da prima in classifica
Fa male, ma la Nations League va avanti è chiude anche il discorso con il Gruppo 2 di League A, che nell'ultimo turno vedeva sfidarsi la capolista Olanda contro la Germania e la Grecia vedersela con la Serbia. In programma anche diverse gare della League B, C e D. Ecco come è andata.
Nations League, tutte le classifiche
Germania 'Klopp-machine': cinquina all'Olanda
Il lavoro di Klopp inizia a dare i suoi frutti e la tanto criticata Germania travolge l'Olanda, prendendosi di prepotenza il primato nel Gruppo 2 di League A. Il match dell'Olympiastadion di Berlino è un festival del gol per i tedeschi padroni di casa, che la sbloccano nel finale del primo tempo con Scherhant e dilagano nella ripresa, con la doppietta Wirtz a cavallo delle reti di Schlotterbeck e Gruda.
Germania-Olanda 5-0: cronaca, tabellino e statistiche
La Grecia vince ancora, ma paga la differenza reti
Nell'altro match del Gruppo 2, la Grecia si conferma nazionale emergente, superando di misura la Serbia grazie al gol di Masouras e chiudendo a 11 punti, come Olanda e Germania, ma al terzo posto per differenza reti.
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