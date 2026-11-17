Sesto ed ultimo appuntamento della fase a gironi di Nations League per Galles e Portogallo , oggi avversarie a Cardiff in occasione di una delle gare che chiude il programma europeo di questa sosta di novembre. I padroni di casa, nonostante i soli 3 punti all'attivo, sono già certi di essere tra le migliori quarte, complice la retrocessione diretta in Lega B di Turchia e Repubblica Ceca. I lusitani, dal canto loro, sono reduci dalla pesante sconfitta interna con la Danimarca , ma indolore ai fini della classifica del gruppo A4. La nazionale di Jorge Jesus, infatti, ha staccato il pass per la fase successiva con due turni d'anticipo. Basta un pari per blindare il primo posto.

Galles-Portogallo, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 italiane di oggi, martedì 17 novembre, al "Cardiff City Stadium" di Cardiff, capitale gallese che si prepara ad ospitare il confronto tra la selezione di Bellamy e il Portogallo di Jorge Jesus. Direzione di gara affidata al tedesco Sven Jablonski.

Dove vedere Galles-Portogallo in diretta tv

Galles-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Spor 251 e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Galles-Portogallo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.