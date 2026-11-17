Dove vedere Danimarca-Norvegia in tv? Rai o Sky, orario
Danimarca e Norvegia si giocano l’ultimo posto disponibile per i quarti di finale. Nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League il Portogallo è già qualificato con 12 punti in 5 giornate, la Danimarca ne ha 9, la Norvegia 6 e il Galles chiude a quota 3. Ai danesi basta un pareggio per tenersi il secondo posto. Gli uomini di Solbakken invece possono solo vincere. La Danimarca arriva a questa sfida dopo il colpo di Braga, dove ha battuto il Portogallo 4-1. Quel risultato lascia ai danesi anche una piccola possibilità di chiudere primi. Se battono la Norvegia e il Portogallo perde contro il Galles, la squadra di Jorge Jesus verrebbe raggiunta a 12 punti e la Danimarca la supererebbe, passando avanti grazie agli scontri diretti.
Danimarca-Norvegia, l'orario
Danimarca-Norvegia è in programma oggi, martedì 17 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20:45 al Parken di Copenaghen. Direzione arbitrale affidata al turco Halil Umut Meler. Assistenti di linea i connazionali İbrahim Çağlar Uyarcan e Abdullah Bora Özkara. Turco anche il quarto uomo, Kadir Sağlam. In sala VAR lo svizzero Fedayi San, affiancato dal turco Onur Özütoprak.
Dove vedere Danimarca-Norvegia in diretta tv
Danimarca-Norvegia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e in chiaro su Cielo. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Danimarca-Norvegia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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