Il suo è stato il gol del sorpasso, quello che ha permesso al Belgio di ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Pio Esposito e di viaggiare dritto verso il 4-1 finale e la qualificazione ai quarti di Nations League, ma le parole di Ngoy restituiscono dignità all'Italia di Roberto Mancini, ancora capace di incutere timore e rispetto nei confronti degli avversari di turno: "La vostra Nazionale non è debole! Non lo penso affatto, hanno iniziato la partita molto bene. Penso semplicemente che siamo riusciti a metterli in difficoltà, impedendo loro di esprimere il proprio gioco".