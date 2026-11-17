Quei pensieri dei giocatori del Belgio e il retroscena svelato da Ngoy: "La vostra Nazionale non è debole!"
Il suo è stato il gol del sorpasso, quello che ha permesso al Belgio di ribaltare lo svantaggio iniziale firmato da Pio Esposito e di viaggiare dritto verso il 4-1 finale e la qualificazione ai quarti di Nations League, ma le parole di Ngoy restituiscono dignità all'Italia di Roberto Mancini, ancora capace di incutere timore e rispetto nei confronti degli avversari di turno: "La vostra Nazionale non è debole! Non lo penso affatto, hanno iniziato la partita molto bene. Penso semplicemente che siamo riusciti a metterli in difficoltà, impedendo loro di esprimere il proprio gioco".
"L'Italia non è affatto debole"
Il difensore classe 2003 del Lille, intervistato dal sito di GianlucaDiMarzio, torna sulla partita di Bruxelles, che ha gettato nello sconforto i tifosi azzurri dopo una sconfitta che ha generato critiche forse eccessive dopo le speranze alimentate dal successo sulla Francia: "Avevamo grande rispetto per questa sfida, che sapevamo sarebbe stata complicata. L'Italia non è affatto una squadra debole, anzi. Ha iniziato la partita molto bene, ma noi siamo riusciti a non disunirci dopo lo svantaggio ed a mettere perfettamente in atto il nostro piano gara. Al di là del risultato, sul campo non è stato affatto semplice imperdire agli Azzurri di esprimere il loro gioco".
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