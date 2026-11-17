La Norvegia si guadagna un posto nei quarti di finale di Nations League grazie a una pazza rimonta contro la Danimarca: nel primo quarto d'ora vanno a segno Hojlund (11') e Hojbjerg (14'), Haaland risponde al 37' e Odegaard (83') riapre i giochi nel finale. In pieno recupero viene assegnato un rigore alla squadra di Solbakken per un tocco di mano in area e l'attaccante del City è freddo dal dischetto, siglando la sua personale doppietta e il definitivo 3-2.