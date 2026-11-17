Haaland regala i quarti alla Norvegia al 95', Danimarca beffata, Irlanda agli spareggi: tutti i verdetti della Nations League
La Norvegia si guadagna un posto nei quarti di finale di Nations League grazie a una pazza rimonta contro la Danimarca: nel primo quarto d'ora vanno a segno Hojlund (11') e Hojbjerg (14'), Haaland risponde al 37' e Odegaard (83') riapre i giochi nel finale. In pieno recupero viene assegnato un rigore alla squadra di Solbakken per un tocco di mano in area e l'attaccante del City è freddo dal dischetto, siglando la sua personale doppietta e il definitivo 3-2.
Nations League: Norvegia ai quarti, vince ancora il Portogallo
Il risultato non cambia, con i danesi che terminano così al secondo posto del gruppo A4. In vetta c'è invece il Portogallo, che batte 3-2 il Galles in trasferta, pur rimanendo in dieci dal 74' per la doppia ammonizione ricevuta da Pedro Neto. A sbloccare il match è Bruno Fernandes (11'), poi Brooks (13') e Thomas (40') rimontano i lusitani, che però si riprendono la partita grazie alle reti di Pedro Neto (43') e Forbs (70'): quest'ultimo è il primo giocatore a segnare con la numero 7 del Portogallo sulle spalle dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.
Irlanda del Nord e Svezia promosse in Lega A
Nella Lega B l'Irlanda del Nord ottiene la promozione grazie al pareggio contro l'Ungheria: a Varga (35') risponde Devenny (65') per il definitivo 1-1. Nello stesso girone, il B2, l'Ucraina batte di misura la Georgia (1-0), con Kvernadze e compagni che dovranno così disputare i play-off per non retrocedere, in quanto arrivati ultimi nel raggruppamento. L'Irlanda invece si giocherà i play-off promozione grazie alla seconda posizione nel girone B3, ottenuta dopo il netto 3-0 sul Kosovo: dopo la folle espulsione di Hajrizi, arriva la doppietta di Parrott (28', 50') su rigore e il gol di Moylan (75').
Finisce 1-1 tra Israele e Austria, con quest'ultima promossa in Lega A. Nel girone B4 è invece la Svezia a staccare il pass per la promozione: nell'ultima partita solo 1-1 contro la Polonia, risultato che evita ai polacchi i play-off per non retrocedere, condannando la Romania, sconfitta 2-1 dalla Bosnia. Da segnalare però la rete di Birligea, attaccante del Frosinone.
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