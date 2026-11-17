La rivincita di Forbs: il '7 col trattino' raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo
Da Cristiano Ronaldo a Carlos Forbs il viaggio è stato lunghissimo e breve allo stesso tempo. Perché quella maglia numero '7' del leggendario campione, ma con il trattino, torna a far gioire i tifosi lusitani e tutto quel peso si fa d'improvviso più leggero.
Dai meme alle copertine, la rivincita di Forbs
Solo pochi giorni fa, a Braga, il Portogallo salutava con tutti gli onori Cristiano Ronaldo, che dopo 234 presenze e 146 gol e le polemiche con il ct Jesus aveva deciso di darci un taglio e chiudere la sua esperienza con la maglia della Nazionale. La numero '7', simbolicamente ritirata e sostituita dalla 'numero 7 con il trattino', indossata per la prima volta da Carlos Forbs, classe 2004, esterno offensivo del Bruges. Un battesimo sfortunato per il povero Forbs, con la squadra di Jorge Jesus sorprendentemente travolta in casa dalla Danimarca e un fiume di meme sui social a dileggiare il nuovo numero sette, messo impietosamente a confronto con Cristiano Ronaldo.
Oggi, al Cardiff City Stadium, la rivincita del ragazzo di Sintra, che parte dalla panchina e fa il suo ingresso in campo allo scoccare dell'ora di gioco, con Galles e Portogallo sul 2-2. Gli bastano dieci minuti per decidere il match, con una precisa rasoiata mancina. Finalmente decisivo, come Cristiano Ronaldo, ma con il trattino.
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