Saranno Spagna-Francia, Inghilterra-Norvegia , Olanda-Portogallo e Belgio-Germania le quattro sfide che animeranno i quarti di finale della Nations League 2026/27 . Gli accoppiamenti sono stati stabiliti a Nyon, dove sono stati definiti anche gli incroci degli spareggi per determinare promozioni e retrocessioni tra le diverse leghe.

Nations League, sorteggiati i quarti di finale: le date

Le gare d'andata si giocheranno dal 25 al 27 marzo 2027, mentre quelle di ritorno sono previste tra il 28 e il 30 dello stesso mese. Non ci sarà l'Italia, che ha concluso il proprio girone di Lega A al terzo posto con 10 punti. Il piazzamento tra le due migliori terze ha consentito agli Azzurri di evitare gli spareggi per la permanenza nella massima categoria, oltre naturalmente ai quarti di finale.

Gli spareggi tra Lega A, B e C

Per gli spareggi tra Lega A e Lega B si sfideranno Danimarca-Bosnia ed Erzegovina, Ungheria-Serbia, Irlanda-Croazia e Slovenia-Galles. Danimarca e Croazia, terze con il peggior rendimento, e Serbia e Galles, migliori quarte, affronteranno le seconde classificate dei gruppi di Lega B. In palio c'è un posto nella massima serie della prossima edizione: le vincitrici saranno promosse, mentre le sconfitte scenderanno in Lega B. Stesso meccanismo per gli spareggi tra Lega B e Lega C. Gli accoppiamenti saranno Cipro-Macedonia del Nord, Estonia-Romania, Isole Faroe-Georgia e Bielorussia-Israele. Le squadre che supereranno il confronto accederanno alla Lega B nella prossima edizione della competizione.