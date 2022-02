Viareggio Cup, sorteggiati i gironi: si comincia il 16 marzo

VIAREGGIO - Si sono tenuti stamani i sorteggi per 72/a edizione della Viareggio Cup , torneo maschile in programma dal 16 al 30 marzo prossimo, e per la terza edizione del Viareggio Women's Football Cup che si terrà dal 17 al 25 marzo. Nel gruppo A sono state sorteggiate nel girone 1 Bologna , Apia Leichhardt ( Australia ), Sassuolo , Fs Metta ( Lettonia ), nel girone 2 Milan , Westchester ( Stati Uniti ), Parma , Carrarese , nel girone 3 Genoa , Uyss New York ( Stati Uniti ), Spal , Pontedera .

Le squadre del gruppo B

Nel gruppo B invece saranno, per il girone 4 Inter, Jovenes Promesas (Spagna), Empoli, Pistoiese, nel girone 5 Fiorentina, Alex Transfiguration (Nigeria), Pisa, Monterosi e nel girone 6 Rappresentativa Serie D, Garden City Panthers (Nigeria), Atalanta, Siena. Campione in carica nel torneo maschile, con vittoria nel 2019, il Bologna, per le donne la Juventus. Saranno 24 le società maschili al via e 8 quelle femminili. Per il Viareggio Women's Football Cup in gara: Bologna, Cittadella, Genoa, Livorno, Milan, Apia, Brondby, Westechester.