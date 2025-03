La Rappresentativa Under 20 Lnd alla Viareggio Women’s Cup

ROMA - La Rappresentativa Nazionale Under 20 Lnd, allenata dal tecnico Marco Canestro, pronta per la 6ª edizione della Viareggio Women’s Cup . Le sfide contro la Spal e Juventus in programma il 17 e 18 Marzo saranno trasmesse sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalle ore 14.45. Ampi resoconti su piattaforme digitali, dirette streaming, highlights, social media e carta stampata renderanno l’evento un’esperienza unica da vivere. Le gallerie fotografiche delle partite saranno disponibili sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti. Aggiornamenti delle gare e presentazioni delle sfide visibili sul profilo Instagram della LND con clip delle ragazze direttamente dai campi di gioco. Ampia visibilità anche sui grandi quotidiani sportivi nazionali, in versione cartacea e web: Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport.

RAPPRESENTATIVA UNDER 20 LND

Portieri: Milena Kocina (Comunale Tavagnacco), Ludovica Nembrini (Livorno)

Difensori: Alice Caccia (Como 1907), Sofia Ballabio (Real Meda), Jasmin Di Gesualdo (Chieti), Linda Fant (Permac Vittorio Veneto), Sara Frecchiami (Villa Valle), Fiamma Lucchetta (Trento), Veronica Rieppi (Roma CF)

Centrocampisti: Maria Cristina Centini (Roma CF), Tina Costisella (Sudtirol), Francesca Elli Mazis (Venezia Fc), Denis Licari (Frosinone), Giulia Miglionico (Moncalieri), Beatrice Pastore (Trastevere)

Attaccanti: Giulia Antonelli (Trastevere), Giulia Canale (Trastevere), Matilde De Muri (Real Vicenza), Alessandra Menini (Venezia FC), Giada Moschetto (Erbusco), Rachele Nicoletti (Riccione), Sara Isabel Pisoni (Trento)



Staff: Ettore Pellizzari (consulenza di presidenza), Massimo Piscedda (responsabile area tecnica), Santino Lo Presti (capo delegazione), Patrizia Cottini (segretario Dipartimento Calcio Femminile), Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo/segretario), Giorgio Rosati (segreteria organizzativa), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore dei portieri), Antonio Strazzeri (preparatore atletico), Ignazio Bernasconi; Piergiovanni Andreani (medico), Christian Bonfante (match analyst), Walter Ciolli (magazziniere), Nicolò Caira (ufficio media), Vita Locantore (ufficio stampa e comunicazione).

Regolamento - Al Torneo partecipano sei squadre divise in due gironi di tre squadre ciascuno: nel Girone 1 troviamo Livorno, Milan e Westchester United , nel girone 2 la Rappresentativa Nazionale Under 20 LND insieme a Juventus e SPAL. Le sei formazioni si incontreranno in gare di sola andata della durata di 80 minuti nella fase eliminatoria e 90 minuti nelle finali. Alla finale della “Women’s Viareggio Cup” prenderanno parte la prima e seconda classificata del girone. In caso di parità al termine dei minuti regolamentari della finale, saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti. In caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

PROGRAMMA 6ª edizione Viareggio Women’s Cup

Lunedì 17 Marzo 2025 Girone1: Westchester United-Livorno (campo sportivo “Scirea” - Monteverdi, ore 15). Girone2 Under 20 Lnd-Spal (campo sportivo “Duilio Boni” - Carrara, ore 15)

Martedì 18 Marzo 2025 Girone1 Milan-Livorno (stadio “Bellucci” - Agliana, ore 15). Girone 2: Juventus-Under 20 LND (campo sportivo “Duilio Boni” - Carrara, ore 15).

Mercoledì 19 Marzo 2025 Girone 1: Milan-Westchester United (campo sportivo “Duilio Boni” - Carrara, ore 15). Girone 2: Spal-Juventus (stadio “Bellucci” - Agliana, ore 15)

Giovedì 20 Marzo 2025 - Riposo

Venerdì 21 Marzo 2025 - Finali

5°/6° posto: Campo sportivo “Duilio Boni” - Carrara (ore 15)

3°/4° posto: Campo sportivo “Maggi-Matteucci” - Capezzano Pianore (ore 15)

1°/2° posto: Stadio “Buon Riposo” - Seravezza (LU) (ore 15)