Viareggio Cup: la Rappresentativa Serie D pareggia con la Ternana

UNDER 18 SERIE D-TERNANA 1-1 UNDER 18 Serie D (4-2-3-1): Torregiani 6; Maggio 6,5 Milicevic 6,5 Cham 6 Lupo 6 (1’ st Iacoponi 6,5); Lupano 7,5 Milia 6 (40’ st Caccia sv); Valente 6,5 Podrini 6 (18’ st Tonni 6), D’Incoronato 7 (18’ st Toci 6); Lischetti 6,5. A disp.: Conti, Arrighi, Oprandi, Chiabotto, Manzoni, Pellino, Pepa, Mezzadri. All.: Giannichedda 6,5. TERNANA (4-3-3): Di Loreto 6; Valenti 6,5 (33’ st Goretti 6), Girasole 7, Bellavigna 6, Trifelli 6 (35’ st Barletta 6); Guaglianone 6,5 (10’ st Onesti 6) Montenegro 6 (35’ st Di Curzio sv), Ferlicca 6 (33’ st Dezio 6); Turella 6 Pierdomenico 6,5 (10’ st Giacalone 6), Loconte 6 (10’ st Boudaas 6). A disp.: Lorrai, Delibra, Forlini, Caccavale, Ciuffa. All.: Morrone 6,5 ARBITRO: Lachi di Siena 6. Guardalinee: Cerofolini e Caponi. MARCATORI: 11’ pt Guaglianone (T), 6’ st D’Incoronato (D) AMMONITI: Valenti (T), Girasole (T). NOTE: angoli 7-4. Spettatori cinquecento circa con diversi addetti ai lavori. Terreno di gioco in discrete condizioni. Giornata luminosa (9 gradi) con vento moderato. Recupero: pt 1’ , st 5’.

BADESSE (SI) - Alla fine è terminata in parità (1-1) la sfida inedita tra la Rappresentativa Serie D e la Ternana nella 75ª edizione della Viareggio Cup, girone 6. Sul campo “Berni” di Badesse la selezione under 18 della D ha dimostrato grande personalità contro la formazione rossoverde (quarta in classifica in Primavera 2). Primo tempo equiliobrato con l'Under 18 di Giuliano Giannichedda è andata subito in svantaggio all’11’ pt con la Ternana abile a sfruttare sfruttata con Guaglianone svelto a spedire in una palla in mischia dopo che i rossoverdi avevano colpito un palo con Trifelli. Inerzia a favore della Ternana sino al 20' e qualche imprecisione nelle ripartenze della formazione dilettanti. Poi il capitano Lupano sale in cattedra e inizia a cucire il gioco della Rappresentativa D che è riuscita ad aggirare l'ottimo pressing pressing rossoverde. Lischetti, sempre raddoppiato dal duo Bellavigna-Girasole, è riuscito a farsi largo ma senza centrare il bersaglio. Al riposo con la formazione di Morrone in vantaggio. L'inerzia della gara cambia nella ripresa con la Rappresentativa protesa in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 6' con D’Incoronato abile a sfruttare un'indecisione del portiere Di Loreto nella circostanza non impeccabile. Il numero uno rossoverde però si fa perdonare successivamente perché dice tre volte no agli attacchi a ripetizione della Rappresentativa. La Ternana ha provato a reagire ma negli ultimi 20 minuti ha subito la veemenza dei ragazzi della D, i quali hanno sfiorato la rete del successo in varie occasioni collezionando angoli a ripetizione. Lischetti, dopo un'azione tambureggiante sulla fascia sinistra ha servito in area un pallone delizioso e solo un recupero prodigioso di Giacalone ha evitato una conclusione pericolosa. La gara si è chiusa con la Rappresentativa constantemente nella metà campo della squadra umbra. Una prestazione importante per la Rappresentativa di fronte aduna squadra organizzata e di qualità. Non è mai facile per un gruppo allestito in pochi raduni riuscire a reagire con ordine e lucidità ad una squadra che gioca insieme un campionato intero. In tribuna a sostenere i ragazzi il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero in questa occasione nella veste di capo Delegazione e il segretario Mauro De Angelis.

NOVANTUNESIMO - Il selezionatore Giuliano Giannichedda a fine gara incoraggia i suoi ragazzi«Il nostro approccio alla gara non è stato dei migliori ma non era facile, davanti avevamo una squadra ben organizzata. I ragazzi hanno reagito bene cambiando l’inerzia della partita, tutti quanti, compresi i giocatori che sono entrati dalla panchina. Un bel segnale per le prossime sfide». Soddisfatto anche il tecnico Morrone per la prestazione dei rossoverdi.

PROSSIME GARE. La seconda partita è in programma con gli statunitensi dell’Uyss New York giovedì 20 Marzo sempre alle 15.00 sul terreno di gioco “Bibolini” di Lerici. La Rappresentativa giocherà l’ultima gara del Girone sabato 22 (ore 15.00) con i senegalesi dell’Olympique Thiessois al “Marco Polo” Sports Center” di Viareggio.

Risultati e classifica Girone 6

1ª Giornata - 18 marzo 2025

RAPPRESENTATIVA SERIE D-TERNANA 1-1

Uyss New York-Olympique Thiessois 0-5

CLASSIFICA: Olympique Thiessois 3 punti; Under 18 Serie D e Ternana 1; Uyss New York 0.

Programma

2ª Giornata - 20 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini”

Ternana-Olympique Thiessois

3ª Giornata - 22 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center”

Ternana-Uyss New York

Tutti gli elementi della Rappresentativa Serie D

Classe **2006 - *2007

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella).

Difensori: Andrea Oprandi* (Real Calepina), Riccardo Iacoponi* (Trastevere), Luca Arrighi* (Sangiovannese), Fallou Cham** (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic** (Casarano), Nicola Caccia* (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo* (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto* (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano** (Sangiuliano City), Francesco Podrini* (Forsempronese), Manuel Tonni* (Terracina), Gabriele Manzoni* (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti** (Gozzano), Federico D’Incoronato* (Trastevere), Armando Pellino* (Paganese), Mattia Valente** (Cassino), Matteo Toci* (Zenith Prato), Nicola Pepa* (Recanatese)

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.