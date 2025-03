Viareggio Cup: la Rappresentativa Serie D batte l'Uyss New York 

U18 SERIE D-UYSS NEW YORK 2-0 RAPPRESENTATIVA UNDER 18 SERIE D (4-3-3): Torregiani; Arrighi (43’ st Caccia), Milicevic, Cham, Iacoponi; Chiabotto (14’ st Tonni), Lupano (cap.) 14’ st Toci, Milia; Valente (38’ st Manzoni), Lischetti (31’ st Pepa), D’Incoronato (14’ st Pellino). A disp.: Conti, Maggio, Oprandi, Lupo, Podrini, Mezzadri. All.: Giannichedda Uyss New York (4-1-4-1): Schweigart; Lupacchio, Balardini, Servietti, Wrzask; Ehresman; Pasqualicchio (cap., 19’ st Moran), Vian, Quintero, Lopez (9’ st Taormina); Lo Piccolo (15’ st Khatiashvili). A disp: Vignali, Erazo, Jaku, Koljenovic, Campo. All.: Zef Kabashi ARBITRO: Conti di Genova Guardalinee: Arado e Roselli. MARCATORI: 24’ st Valente, 34’ st Pepa. AMMONITI: Lupano (D) NOTE: terreno di gioco in discrete condizioni. Spettatori cinquecento circa con diversi addetti ai lavori. Recupero: 0’ + 3’

LERICI - Un successo che vale. Brilla la maglia della Serie D sul campo ”Bibolini” di Lerici dove la Rappresentativa U18 ha superato gli statunitensi dell’Uyss New York per 2-0 nella seconda giornata del girone 6 della Viareggio Cup. I gol nel secondo tempo di Valente (24’) e Pepa (34’), quest’ultimo autore di un bel sigillo sotto l’incrocio dei pali, hanno sbloccato il match dominato in lungo e largo dalla Rappresentativa che ha sfoderato una prestazione maiuscola. Il risultato poteva essere più generoso, il portiere avversario ha compiuto almeno tre miracoli su Lischetti e Valente mentre i legni hanno fermato sempre Valente. Pepa e Manzoni sono stati fermati alla disperata dagli avversari. Non è stato facile con gli statunitensi chiusi dietro la linea della palla, impegnati solo a difendere dopo i cinque gol presi nel match con i senegalesi nella gara precedente. Gli juniores dei club della Serie D sono stati bravi a mantenere il sangue freddo dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 nonostante le tante occasioni create. La D non ha rischiato nulla e alla fine ha raccolto i frutti dell’impegno nella ripresa con le reti di Valente e Pepa, quest’ultimo ha sfiorato anche la doppietta. Con questo successo gli azzurrini salgono al primo posto nella classifica del girone con 4 punti. Nell’altra gara del girone l’Olympique Thiessois ha pareggiato per 2-2 con la Ternana rimandando i verdetti all’ultimo match. La Rappresentativa si giocherà la qualificazione agli Ottavi nell’ultima partita del girone aperta a qualsiasi risultato che potrà portare la D su uno dei primi tre gradini del raggruppamento. Appuntamento da non perdere sabato 22 (ore 15) con i senegalesi dell’Olympique Thiessois al “Marco Polo” Sports Center” di Viareggio. La gara sarà tramessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della Lnd.

La Rappresentativa anche nella seconda gara del girone ha dimostrato di essere un gruppo omogeneo con un atteggiamento positivo che i calciatori si portano dietro dall’esperienza sui campi impegnativi della Serie D. Un dato su tutti certifica la qualità della rosa. Nelle prime due gare il sezionatore Giuliano Giannichedda ha già utilizzato 19 giocatori di movimento sui 20 a disposizione. Con gli statunitensi Giannichedda è passato al 4-3-3 più offensivo cambiando tre titolari rispetto alla prima gara, dentro Arrighi, Iacoponi e Chiabotto. Scelte diverse, assetto più aggressivo, decisioni che hanno pagato.

NOVANTUNESIMO - Entusiasta l’autore del vantaggio Mattia Valente:«Sono soddisfatto per la squadra, il mio gol conta solo per il gruppo, non penso alla gioia personale. Questo successo ce lo siamo meritato, abbiamo creato tanto ed alla fine ce l’abbiamo fatta”. Il selezionatore Giuliano Giannichedda ha speso parole positive per il gruppo con una disanima lucida e puntuale del match: “Nonostante le difficoltà mi è piaciuto l’approccio della squadra, abbiamo sciupato tanto ma l’importante è creare gioco e occasioni da rete. È mancata la cattiveria sotto porta ma la mentalità è quella giusta. Mi tengo la bella prestazione. Non è mai facile mantenere la lucidità quando il gol non arriva e passano i minuti, i ragazzi sono rimasti concentrati e alla fine sono stati premiati”.

Di questo successo rimane negli occhi una prestazione di un gruppo convinto e deciso che ha giocato come fosse un club annullando quel gap tattico inevitabile per una rappresentativa allestita in pochi raduni.

In tribuna a sostenere i ragazzi il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero in questa occasione nella veste di capo delegazione, il segretario Mauro De Angelis, il vice presidente Area Nord LND Giulio Ivaldi, il consulente per la presidenza Ettore Pellizzari e il capodelegazione dell’U20 femminile Lnd Santino Lo Presti oltre ai consiglieri del Dipartimento Interregionale Sergio Gardellini e Giuseppe Pandolfini.

Come seguire la Rappresentativa – Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti dove ci sarà spazio anche per gli highlights. Le gallerie fotografiche delle partite sono disponibili sul profilo Instagram, sulla pagina Facebook e sul sito web ufficiali della LND/Serie D. Spazi speciali dedicati sulle pagine dei quotidiani nazionali Corriere dello Sport-STadio e Tuttosport, storici media partner della Serie D. Aggiornamenti delle gare e presentazioni delle sfide sono visibili sul profilo Instagram della LND con clip dei ragazzi direttamente dai campi di gioco e dal ritiro. Il sito web ufficiale della Serie D è l’hub principale per tutte le notizie e le gallerie fotografiche.

Risultati e classifica Girone 6

1ª Giornata - 18 marzo 2025

RAPPRESENTATIVA SERIE D-TERNANA 1-1

Uyss New York-Olympique Thiessois 0-5

2ª Giornata - 20 marzo 2025

RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK 2-0

Ternana-Olympique Thiessois 2-2

CLASSIFICA: Olympique Thiessois e Under 18 Serie D 4 punti; Ternana 2; Uyss New York 0.

Programma

3ª Giornata - 22 marzo 2025 - ore 15

RAPPRESENTATIVA SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center”

Ternana-Uyss New York

Convocati

Classe **2006 - *2007

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella).

Difensori: Andrea Oprandi* (Real Calepina), Riccardo Iacoponi* (Trastevere), Luca Arrighi* (Sangiovannese), Fallou Cham** (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic** (Casarano), Nicola Caccia* (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo* (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto* (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano** (Sangiuliano City), Francesco Podrini* (Forsempronese), Manuel Tonni* (Terracina), Gabriele Manzoni* (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti** (Gozzano), Federico D’Incoronato* (Trastevere), Armando Pellino* (Paganese), Mattia Valente** (Cassino), Matteo Toci* (Zenith Prato), Nicola Pepa* (Recanatese)

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.