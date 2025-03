Viareggio Women’s Cup: la Rappresentativa Lnd domani affronta il Westchester Utd

La Rappresentativa Nazionale Under 20, impegnata nella sesta edizione della Viareggio Women’s Cup, chiuderà il torneo domani alle 14.30 al campo sportivo Maggi Matteucci di Capezzano Pianore, disputando la finale per il terzo posto contro le statunitensi del Westchester United. Le ragazze di Marco Canestro hanno mancato l’accesso alla finalissima per differenza reti (un solo gol) rispetto alla Juventus. Dopo il pareggio per 3-3 le bianconere avevano bisogno di una vittoria con almeno otto gol di scarto contro la Spal per superare la selezione azzurra. La gara, conclusasi 8-0 nei nove minuti di recupero, ha così permesso alla Juventus di conquistare un posto in finale contro il Milan.