Viareggio Cup: La Rappresentativa di Serie D si arrende ai rigori e il Genoa passa ai quarti

Under 18 SERIE D-GENOA 3-6 dcr

RAPPRESENTATIVA UNDER 18 SERIE D (3-4-1-2): Torregiani 6; Maggio 6,5 Milicevic 6,5 Cham 6,5; Arrighi 6 (1’st Chiabotto 6) Milia 6,5 (16’ st Tonni 6), Lupano 6,5 (31’ st Manzoni 6), Caccia 6,5 (31’ st Iacoponi 6); D’Incoronato 6,5 (16’ st Lupo 6); Valente 6,5 Lischetti 6,5 (31’ st Toci 6). A disp.: Conti, Oprandi, Podrini, Pellino, Pepa, Mezzadri. All.: Giannichedda 6,5.

GENOA (3-5-1-1): Baccelli 6,5; Doucoure 6 (35’ st Hautakangas sv), Colonnese 6,5 Pastore 6; Odero 6 Miragliotta 6 (16’ st Riolfi 7), Pagliari 6,5 Mendolia 6 (16’ st Minniti 6), Pallavicini 6,5; Spicuglia 6; Piacenza 6 (25’ st Pellicanò 6,5). A disp.: Mihelsons, Al Kharusi, Ivaldi, Enoghama, Varyvoda, Oliveira, Ticu. All.: Ruotolo 6,5.

ARBITRO: Menchini di Viareggio 6,5.

GUARDALINEE: Mongelli e Moro.

MARCATORI: 22’ pt Pagliari (G), 7’ st Milicevic (D), 9’ st Cham (D), 47’ st Riolfi (G).

Sequenza rigori: Colonnese (G) gol; Cham (D) fuori; Riolfi (G) gol; Manzoni (D) gol; Pellicanò (G) gol; Milicevic (D) parato; Pallavicini (G) gol.

AMMONITI: Caccia (D)

NOTE: rec.: pt 3’, st 5’.

SERAVEZZA - Bellissima gara a Seravezza tra la Rappresentativa di Serie D e il Genoa. Rossoblù avanti al 22’ pt con un tiro-cross di Pagliari che si insacca alle spalle di Torregiani. Non ci stanno i ragazzi della D che cercano di equilibrare subito la gara ma la difesa del Genoa resiste e la squadra di Ruotolo va al riposo in vantaggio. Nella ripresa gli Under della D assediano l’area genoana prima pareggiano con tiro da fuori bellissimo di Milicevic e poi in vantaggio con Cham. Più volte hanno avuto occasioni per chiudere i conti senza però concretizzare. Il Genoa ha pareggiato nel recupero con Riolfi. Nella lotteria dei rigori esce il rossoblù. Genoa ai quarti. La Rappresentativa esce di scena con onore.

NOVANTUNESIMO- Giuliano Giannichedda: «Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto mettendo alle corde il Genoa. Abbiamo creato tanto, siamo stati sempre propositivi, avevamo la gara in pugno poi sappiamo che il calcio è fatto di episodi, questa volta è girata male. Non fa mai piacere uscire da una competizione ai rigori subendo il pareggio in pieno recupero ma dobbiamo accettarlo consapevoli di aver fatto un buon torneo. Il risultato può essere occasionale la prestazione no. Oggi abbiamo giocato una gran bella partita». Il coordinatore del Dipartimento Interregionale e capo delegazione della Rappresentativa Luigi Barbiero è andato oltre il risultato sportivo: «L’amarezza dell’eliminazione ancora una volta ai rigori, come lo scorso anno, non cancella assolutamente i meriti di una squadra che esce imbattuta dal torneo. Un grazie per l’impegno, la serietà e la professionalità al selezionatore Giannichedda, allo staff e a tutti i calciatori. In campo i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta la qualità ed il livello tecnico del nostro campionato».