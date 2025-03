Viareggio Cup I ragazzi della D escono a testa alta 

Pagelle

RAPPRESENTATIVA SERIE D UNDER 18

Torregiani 6 Incertezza sul primo gol del Genoa. Amministra bene il resto. Nulla da fare sui rigori.

Maggio 6,5 Gara autorevole, più di uno spunto

Cham 6,5 Segna il gol del 2-1, ottimo nelle chiusure. Dal dischetto manda il pallone sopra la traversa

Milicevic 6,5 Gran gol dalla distanza, tra i più belli del torneo. Solido in fase difensiva, peccato per il calcio di rigore respinto.

Arrighi 6 Un tempo di sostanza, esce all’intervallo per scelta tattica.

Chiabotto (1'st) 6 Contribuisce a ribaltare momentaneamente la gara.

Milia 6,5 Tanti palloni recuperati. Battaglia a centrocampo.

Tonni (16' st) 6 Entra subito in sintonia.

Lupano 6,5 Classe e sostanza finché è in campo.

Manzoni (31' st) 6 Ha cercato di arginare le folate del Genoa

Caccia 6,5 Diversi spunti notevoli. Da un suo angolo nasce il gol del 2-1.

Iacoponi (31' st) 6 Ha preso parte a qualche buono spunto.

D’incoronato 6,5 Una costante spina nel fianco per il Genoa.

Lupo (16' st) 6 Sulla fascia ha fatto il suo risultando anche pericoloso.

Valente 6,5 Tra i migliori in campo. Si è speso molto creando pericoli sino alla fine.

Lischetti 6,5 Finché è stato in campo ha fatto a sportellate con la difesa del Genoa avendo spesso la meglio.

Toci (31' st) 6 Non riesce ad emergere contro la difesa rossoblù.

All.: Giannichedda 6,5 Indovina tutto, ottimi i cambi. Sono fatali i rigori. Ha portato al Viareggio una selezione di qualità capace di lottare. Esce agli ottavi a testa alta.

GENOA: Baccelli 6,5; Doucoure 6 (35’st Hautakangas sv), Colonnese 6,5 Pastore 6; Odero 6 Miragliotta 6 (16’ st Riolfi 7)Pagliari 6,5 Mendolia 6 (16’ st Minniti 6), Pallavicini 6,5; Spicuglia 6; Piacenza 6 (25’ st Pellicanò 6). All: Ruotolo 6,5

ARBITRO: Menchini di Viareggio 6,5. Gestisce bene la gara anche nel disciplinare.