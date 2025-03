Il Genoa trionfa al Torneo di Viareggio: Colonnese miglior giocatore

Il Genoa vince la 75ª Viareggio Cup, superando 1-0 la Fiorentina nella finale disputata di fronte ai quasi 3mila spettatori del riqualificato stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio: è Marconi a decidere la sfida, regalando al Grifone il terzo successo alla Coppa Carnevale, a 18 anni dall'ultima volta, sotto gli occhi del tecnico della prima squadra Patrick Vieira , del ds Marco Ottolini e del club manager Marco Rossi . Alla Fiorentina - seguita dal presidente Rocco Commisso , dal dg Alessandro Ferrari e dal ds Daniele Pradè - non riesce l'impresa di aggiudicarsi il nono titolo.Il Genoa sigla il gol-vittoria al 28' del primo tempo: sugli sviluppi di corner, Marconi è il più lesto ad avventarsi sul pallone dopo la respinta di Dolfi sul colpo di testa di Pastore e a depositarlo in rete.

I premi: Colonnese miglior giocatore

Al termine della gara, contestualmente alla festa del Genoa, sono stati assegnati i premi individuali: il Golden Boy, riconoscimento che spetta al miglior giocatore del torneo, se l'è aggiudicato Lorenzo Colonnese (difensore e capitano del Genoa); il titolo di capocannoniere (in memoria di Guglielmo Funel, indimenticato consigliere del Centro Giovani Calciatori) è andato a Simone Rosciglioni (attaccante della Sampdoria, che ha realizzato 9 gol, 7 dei quali contro il Viareggio, stabilendo il primato di reti in una singola partita).Il premio "Aldo Olivieri" quale miglior portiere della competizione è andato a Pietro Baccelli (Genoa); il premio "Mauro Bellugi" quale miglior difensore del torneo a Mamedi Doucoure (Genoa); il premio "Gianluca Signorini" quale miglior difensore della finale a Edoardo Sadotti (Fiorentina); il premio "Sergio Vatta" all'allenatore della squadra vincitrice, Gennaro Ruotolo. Riconoscimento anche per l'altro tecnico finalista, Marco Capparella della Fiorentina.