La Rappresentativa Nazionale U20 della Lega Nazionale Dilettanti allo stadio Bresciani di Viareggio si ferma a un passo dal titolo nella settima edizione della Viareggio Women’s Cup. In finale è la Juventus Primavera a imporsi per 2-0, al termine di una sfida intensa e di alto livello. Al di là del risultato finale, resta il percorso di grande valore compiuto dalla giovane selezione dilettantistica. Le ragazze della LND hanno aperto il torneo con una vittoria di carattere contro il Milan Primavera per 2-1, per poi pareggiare a reti bianche contro le statunitensi del Westchester United, conquistando l’accesso all’atto conclusivo della competizione. Nella finalissima la squadra allenata da mister Canestro si è trovata di fronte una Juventus Primavera solida e organizzata, formazione professionistica e capolista del proprio campionato. Un confronto ad alta intensità, dove le azzurrine hanno messo in campo energia, determinazione e spirito di sacrificio, reggendo il ritmo delle bianconere e provando a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo. Al termine della gara spazio alle premiazioni: Massimo Barozzi del comitato organizzatore ha consegnato al capitano Sara Isabel Pisoni per la squadra il trofeo e premiato anche il tecnico Marco Canestro. Il match è stato commentato da Tiziana Alla e Katia Serra e trasmesso in diretta su RaiSport - RaiPlay 3 e potrà essere rivisto oggi, in differita, sul canale 58.

ABETE - Alle ragazze è arrivato il messaggio da parte del presidente Giancarlo Abete: «Complimenti alle ragazze, al tecnico e a tutto lo staff per il percorso compiuto in questa edizione della Viareggio Women’s Cup. La finale raggiunta contro un avversario di grande valore conferma la crescita della nostra selezione e del movimento femminile della Lega Nazionale Dilettanti, resa possibile anche dall’impegno profuso dai club».

LO PRESTI - Anche il capo delegazione Santino Lo Presti si è complimentato con tutto il gruppo ricordando alle ragazze che "sono l’orgoglio della Lega Nazionale Dilettanti".

CANESTRO - Il tecnico Marco Canestro ha aggiunto: «Anche quest'anno è stata una grandissima esperienza per noi e le ragazze che hanno avuto la possibilità in due mesi di incontrare le prime quattro in classifica del campionato Primavera. Una grande chance che la Lega Nazionale Dilettanti dà a tutte le ragazze. Mi preme ringraziare oltre a tutti i nostri osservatori che mi hanno aiutato a comporre questa squadra anche i responsabili di calcio femminile su tutto il territorio e i tecnici delle rappresentative. Dal palco di Quarto Tempo avevo chiesto aiuto e sono stati tutti disponibili, i risultati ottenuti ci sono anche grazie a loro».

LA GARA - L’avvio è subito vivace. Pisoni prova a sfondare sulla fascia ma viene fermata in scivolata da Enriconi. Poco dopo è Costisella a tentare la conclusione su calcio di punizione da posizione favorevole, mentre Moschetto è chiamata al primo intervento della partita. La Juventus prende progressivamente il controllo del gioco, pressa alto e muove bene il pallone. Gallina prova a mettere un cross pericoloso in area ma l’azione sfuma. La difesa azzurra però resta compatta: Lucchetta guida con attenzione la linea arretrata, mentre Pisoni continua a creare apprensione con la sua velocità, trovando però sulla sua strada l’esperienza e la solidità di Bertero e Bertora.

SBLOCCA ENRICONI, RADDOPPIA BIANCHI - La partita si sblocca al 22’: Enriconi trova lo spazio dalla distanza e lascia partire un tiro preciso che sorprende Moschetto e porta avanti la Juventus. Le azzurrine non si disuniscono e continuano a lottare su ogni pallone. Nel finale di tempo Pisoni ha un’altra opportunità davanti alla porta, ma Bertero interviene con tempismo e allontana la sfera. Proprio allo scadere, al 45’, arriva il raddoppio bianconero: Bianchi sorprende Moschetto e firma il 2-0. Nella ripresa Canestro prova a cambiare volto alla gara con le sostituzioni. La Juventus continua a spingere, ma la selezione LND non arretra e prova a reagire con orgoglio. Le azzurrine stringono i denti, combattono su ogni pallone e con il passare dei minuti riescono anche a guadagnare campo. Quando a venti minuti dal termine il ritmo delle bianconere cala leggermente, le ragazze della LND trovano nuove energie e provano a riaprire la partita. L’assalto finale però non basta: il risultato non cambia, ma la prestazione resta di spessore. Contro un’avversaria di primissimo livello, la giovane selezione dilettantistica ha dimostrato carattere, qualità e grande voglia di competere.

Albo d’oro della Viareggio Women’s Cup: Juventus 2026, Juventus 2025, Milan 2024, Milan 2023, Brondy 2022, non assegnato 2021, Juventus 2020, Juventus 2019.