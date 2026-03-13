RAPPRESENTATIVA NAZIONALE UNDER 20-JUVENTUS PRIMAVERA 0-2
JUVENTUS PRIMAVERA UNDER 19 (4-3-3): Martinazzi; Tosello, Bertero, Bertora, Enriconi (10’st Pozzo), Bianchi (20’st Di Bello), Viljamaa (20’st Dalla Gasperina) Krasniqi (10’st Iannaccone), Gallina (25’st Piermarini), Santarella (25’ st Piccardi), Mariotti (25’st Brunetti). A disp. Sossai, Avolio, Benso, Campi, Pronzati, Marinotto, D’Ettorre. All.: Bruzzano.
RAPPRESENTATIVA NAZIONALE UNDER 20 (4-3-3): Moschetto; Lucchetta, Venturini (35’st Leto), Centini (1’st Battocchio), Falzone; Costisella, Muscella (35’st Morabito), Zucchini (1’st Vagnoni); Moschetto G.(34’pt Polato), Pisoni (35’st Gallo), Ruocco (15’st Frecchiami). A disp.: Kocina, Mandara, Ferraro, Marino. All.: Canestro
ARBITRO: Anna Frazza di Schio
GUARDALINEE: Greta Pasquesi di Rovigo e Beatrice Neroni di Ciampino
MARCATRICI: 22’ pt Enriconi, 45’ pt Bianchi 