I personaggi dei fumetti italiani pronti per il cinema, se ne parla all'Arf

Mentre il mondo dice addio a Game of Thrones, l'Italia prepara la sua serie fantasy. Mentre i fan piangono la morte di Iron Man, un nuovo (anti) eroe tutto italiano è pronto a far nascere la sua leggenda sul grande schermo. Gli spettatori sono affamati di storie delle quali già conoscono le regole, per questo i personaggi dei fumetti sono delle proprietà intellettuali inestimabili che pian piano stanno cominciando ad assumere una forma cinematografica e televisiva nuova, grazie agli sforsi congiunti di case editrici e case di produzione.

Parliamo ovviamente dei progetti Bonelli Entertainment ma anche del film su Diabolik che sarà diretto da Manetti Bros. Di tutto questo si è parlato durante un interessante incontro all'Arf 5, il festival del fumetto a Roma, un incontro in cui si sono confrontati tutti i protagonisti di questi coraggiosi e interessanti progetti.

C'erano Riccardo Chemello, che per Bonelli Entertainment dirigerà il film su Dampyr, già annunciato al Lucca Comics, Michelangelo La Neve, sceneggiatore del film su Diabolik co-prodotto da 01 Distribution, Giovanni Masi, sceneggiatore della serie di Dragonero e del film di Dampyr, Enrico Paolantonio, regista della serie di Dragonero Roberto Proia, produttore di Eagle Pictures, Vincenzo Sarno, Capo del Settore Sviluppo Bonelli Entertainment, Andrea Sgaravatti per Brandon Box e Mauro Uzzeo, anche lui sceneggiatore della serie di Dragonero e del film su Dampyr, nonché Arfer fondatore e quindi padrone di casa, durante l'incontro che si è tenuto proprio durante il secondo giorno della fiera del fumetto.

L'incontro, dal titolo Personaggi come proprietà intellettuali: fumetto al cinema, web e tv ha presentato questi tre progetti e promette un futuro molto interessante per gli spettatori italiani e non solo, visto che questi film (e serie) parlano una lingua internazionale e mirano ad un pubblico ampio. Arriverà a breve un futuro in cui le icone del fumetto italiano, da Dylan Dog a Dampyr, da Tex a Dragonero, arriveranno sugli schermi, grandi e piccoli, di tutto il mondo.

