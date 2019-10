Playmobil, vi sveliamo il nuovo art in anteprima

Per più di 45 anni, i bambini di tutto il mondo sono stati deliziati dai giocattoli di plastica alti 7,5 cm, noti come PLAYMOBIL. Quest'anno, i popolari giocattoli prendono vita nel nuovo film realizzato e immaginato da ON Animation Studio.

Diretto da Lino DiSalvo, Playmobil: The Movie presenta le voci in lingua originale di Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Meghan Trainor e Adam Lambert e quelle italiane di J-Ax e Cristina D'Avena. È prodotto da Aton Soumache, Dimitri Rassam, Alexis Vonarb, Axel Von Maydell e Moritz Borman. La sceneggiatura è di Blaise Hemingway, Greg Erb e Jason Oremland. Playmobil: The Movie uscirà in oltre 60 paesi a partire dall'estate 2019.

Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su una giovane ragazza di nome Marla (Anya Taylor-Joy) che intraprende un viaggio epico dopo che suo fratello minore Charlie (Gabriel Bateman) scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di PLAYMOBIL. Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno magico, incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole camionista Del (Jim Gaffigan), l'agente segreto Rex Dasher (Daniel Radcliffe), una moderna fata madrina (Meghan Trainor) e l'imperatore avido di potere Maximus (Adam Lambert). Dopo aver ritrovato il fratello, le sue avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata vita da adulta, a riconnettersi con i suoi sogni d'infanzia e godere delle infinite possibilità della sua immaginazione.

Vi proponiamo il poster in anteprima: