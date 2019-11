Matchday - Inside Fc Barcelona, gratuitamente su Rakuten Tv

Questa sera a Barcellona si svolgerà la prima mondiale di Matchday - Inside FC Barcelona, la serie TV ufficiale che segue il Barcellona FC club e i suoi giocatori attraverso le pietre miliari della stagione 2018-2019, gettando nuova luce sulla cultura e sulla filosofia del Barça, una delle squadre di calcio più amate al mondo. Narrata da John Malkovich, la serie offre agli spettatori una visione unica del club e dei giocatori, seguendo la squadra sia durante i momenti di eccitazione per una vittoria, sia mentre si impegna nel superare una sconfitta.

Matchday - Inside FC Barcelona è una creazione di Barça Studios, la casa di produzione del Barcellona Football Club, in collaborazione con Kosmos Studios, Rakuten, Inc. in associazione con Rakuten H Collective Studio e Producciones del Barrio.

La premiere si terrà oggi nel Gran Teatre del Liceu, uno dei luoghi più iconici di Barcellona con diversi rappresentanti del Barça, giocatori e celebrità del mondo del cinema, della televisione, della musica e dello sport che sfileranno sul tappeto rosso per celebrare l'uscita della serie- documentario ufficiale che sarà disponibile su Rakuten TV da domani nella sezione “Free”. Il servizio AVOD di Rakuten TV Europa offrirà agli utenti questa esclusiva serie-documentario gratuitamente, grazie alla partnership con brand come: Booking.com, Nissan, ING, MSC Cruises, Perfetti Van Melle, Paco Rabanne e Danone. Con oltre 450 ospiti, i migliori giocatori del Barcellona FC sfileranno sul tappeto rosso assieme a molte altre celebrità.