Arctic - Un'avventura glaciale al cinema dal 12 marzo al cinema

ARCTIC – Un’avventura glaciale, film in programmazione la scorsa settimana, e poi bloccato dalla chiusura delle sale cinematografiche imposta nel nostro Paese per l'emergenza Coronavirus, uscirà giovedì prossimo 12 marzo. Un segnale di fiducia che rimette al centro il cinema e la cultura per contrastare la paralisi delle ultime settimane.

Guglielmo Marchetti, Amministratore Delegato di Notorious, ha così commentato questa scelta: “Vogliamo reagire a questa emergenza con responsabilità, ma senza incoraggiare il clima di psicosi ingiustificata. Ripartire da un film per le famiglie ci è sembra la scelta più giusta”.

Quest’entusiasmante cartone animato affronta, in maniera sincera e divertente, uno dei fenomeni ambientali più importanti e attuali degli ultimi tempi, quello del cambiamento climatico. Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni prestano le loro voci ad un gruppo di simpatici animali pronti a salvare il pianeta: i volpini Speedy e Jade, affiancati da un orso polare nevrotico, un albatros sbadato e due lontre teoriche della cospirazione, che dovranno impedire a un tricheco malvagio di sciogliere l'Artico e diventare così il sovrano del mondo. Celebrando, allo stesso tempo, l’importanza della diversità e l’unicità di ogni individuo.

ARCTIC – Un’avventura glaciale arriverà nelle sale italiane il 12 marzo 2020 distribuito da Notorious Pictures.