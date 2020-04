Giampaolo Morelli: "Racconto il corteggiamento in una Napoli mai così bella"

ROMA . Il rischio ora è prenderci gusto. E non sarebbe affatto una cattiva idea perché l’esordio da regista di Giampaolo Morelli è una promozione a pieni voti. Un esordio tutto da ridere. Ma non in senso metaforico. Si ride e tanto nella sua delicata commedia romantica “7 ore per farti innamorare”, basata sul romanzo che lui stesso ha scritto (edizione Piemme). Era destinato al grande schermo, così come tanti titoli previsti in primavera, e invece non sarà così. Uscirà direttamente on demand il prossimo 20 aprile su SkyPrimafila Premiere, Chili, Infinity, Rakuten TV e Timvision nell’ambito della campagna “IoRestoACasa.

“E ti pareva che non arrivava la pandemia proprio adesso?”. Un po’ di amarezza c’è per non aver potuto vedere il proprio esordio alla regia al cinema. Il sorriso però non svanisce. “Il vantaggio è che resterà sulla piattaforma del Video On Demand più a lungo e quindi più persone - spero - potranno vederlo. Ci tenevo tanto alla sala (l’uscita era prevista il 26, ndr) perché è lì che si respira la magia di una pellicola. Di sicuro più che sulla poltrona di casa. Ma non mi andava di tenerlo in un cassetto perché ogni film ha un suo ciclo di vita e il mio doveva uscire proprio ora”, ha raccontato Morelli dal balcone di casa sua in su Zoom, la piattaforma diventata un punto di riferimento per le conferenze stampa nell’era del coronavirus.

Il film si basa su alcuni dilemmi solo apparentemente semplici: “Innamorarsi è una scienza o un mistero?”, oppure “si può insegnare l’arte dei rimorchio?”, infine “se si toglie l’audio in un rapporto, si possono capire le reali intenzioni di una persona?”. In una Napoli mai così protagonista, bella e solare, si fronteggiano Giulio (Morelli), giornalista di economia tradito e imbranato da una compagna senza scrupoli (Diana Del Bufalo), e Valeria (Serena Rossi) maestra di «arte del rimorchio», convinta che l’attrazione tra due persone sia solo una questione biologico/matematica (“L’uomo produce milioni di spermatozoi e quindi punta alla quantità, la donna invece un solo ovulo fertile ogni 28 giorni e quindi è più selettiva nella scelta del capo branco”). Poi la scena viene popolata da altri divertenti comprimari, come gli alunni di lei, che cercano di mettere in pratica le lezioni ricevute, l’ex capo di Giulio (Massimiliano Gallo), che gli ha rubato la donna e Vincenzo Salemme come guest star del film in un ruolo tutto da ridere (“Avere un maestro come lui nel mio film è stato un onore”, ci ha detto Morelli). C’è spazio anche per un’altra sorpresa che viene svelata nel finale del film: Diletta Leotta. “L’ho cercata e voluta perché chi meglio di lei incarna alla perfezione l’”essere diva” ai giorni nostri. Tra l’altro è legata molto alla città di Napoli, ce le ricordiamo tutti i cori che le dedicano i tifosi prima della partite di Dazn”, ha proseguito Morelli.

La pellicola prende spunto da alcune commedie romantiche americane, a cominciare da Hitch, pur senza mai scimmiottarle o emularle. “Gli americani sono maestri di questo genere, sanno raccontare queste storie come pochi altri. Soprattutto fanno un uso straordinario della loro città. A mio parere Napoli ha lo stesso potere narrativo di New York. E allora perché gli americani raccontano storie romantiche così belle a Manhattan, patria dei gangster movie, e noi non possiamo farlo a Napoli, location di Gomorra? A volte in Italia c’è un po’ di paura nel raccontare la bellezza delle nostre straordinarie città. Ecco, io invece ho voluto mostrare senza paura una Napoli inedita che non siamo abituati a vedere al cinema o in tv. E’ una Napoli vera, bella e borghese”, ha dichiarato Morelli.

Divertente anche il racconto dell’idea iniziale che è alla base del film, quella di una donna capace di dare lezione di rimorchio ad una banda di uomini mezzi sfigati: “Un giorno, navigando distrattamente su internet, mi sono imbattuto casualmente in un tizio che pubblicizzava i suoi corsi per conquistare una donna. Mi ha subito incuriosito questa cosa. Non pensavo fosse possibile insegnare una cosa del genere. Approfondendo la ricerca mi sono accorto che esiste addirittura una rete internazionale di persone che attraverso il web si scambiano regole, tecniche, strategie e consigli su come rimorchiare. Una cosa assurda che mi ha incuriosito moltissimo. Ho deciso di incontrare di persona i referenti italiani di questo “gruppo clandestino” e gli ho chiesto una dimostrazione pratica. Gli ho messo un microfono nascosto e li riprendevo da lontano mentre entravano in azione. Beh, mi sono reso conto che il rimorchio si poteva effettivamente insegnare perché molti tornavano con il numero di telefono delle loro conquiste”. Da lì l’idea di realizzare un romanzo prima e un film poi è stato consequenziale.

Eppure l’esperienza dietro la macchina da presa non è stata indolore: “Ho solo il ricordo di una faticaccia assurda sotto tutti gli aspetti. Per fortuna gli artisti che sono saliti a bordo dell’opera si sono fidati e non era una cosa scontata visto che a dirigerli era un loro stesso collega. Il loro è stato un atto d’amore bellissimo. Ringrazio anche la produzione che mi ha accontentato in tutte le scelte. Avere Serena Rossi, che conosco bene, al mio fianco mi ha regalato grande sicurezza. L’idea che ho sempre portato avanti era quella di voler realizzare una commedia senza scadere nella sit-com”.

Per Morelli “la seduzione è e resterà sempre un gioco. Se sono stato uno specialista del rimorchio? Diciamo che nella vita si cambia. Oggi non sono più quello che ero anni fa. I tanti incontri che ho fatto lungo il mio cammino mi hanno cambiato”. Anche la quarantena sta cambiando (o meglio stravolgendo) la quotidianità di un popolo intero: “Da un lato questo lockdown può essere un’occasione per stare insieme ai propri cari ma io come tutti ho voglia di tornare alla frenesia di prima. Lo impone la nostra società. Nell’attesa sto facendo il maestro di elementare per i miei figli, sto ripassando la scansione in sillabe, le addizioni e stiamo cominciando le sottrazioni. Vi dico una cosa: non penso proprio che da questa esperienza ne usciremo migliori”.

Dopo la parentesi di stretta attualità, si torna a parlare del film e della questione corteggiamento: “Ho voluto ripristinare l’aspetto analogico della questione, soprattutto in questa era così digitale. La verità è che il rimorchio online attraverso le app è esattamente uguale a quello dal vivo. Se sei asfissiante, melenso e rompicoglioni nella vita, lo sei anche in rete. Tinder o Meetic magari ti possono agevolare nel rompere il ghiaccio ma poi la discussione va avanti in carne ed ossa. E allora io dico che continuare a corteggiarsi guardandosi negli occhi”.

Nel film c’è una scena molto sportiva che Morelli ha faticato fisicamente a girare. “C’è un momento in cui io e Serena sfidiamo a beach volley Massimi Gallo e la Del Bufalo. Ti dico la verità: girare quella scena è stato devastante. Nella nostra zona d’azione c’erano moltissimi sassi e io mi sono sbucciato ovunque. Ad un certo punto sembrava una scena splatter. Posso dire di aver dato tutto, anche il sangue per far bene quella scena". Il prezzo di una visione lo meriterebbe solo per questo.