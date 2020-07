GLI INFEDELI: dal 15 luglio su Netflix il film di Stefano Mordini

Cinefilos.it rivela che il remake del fortunato e omonimo film francese, Gli Infedeli è un film a episodi che per stile e toni si ispira alla tradizione della commedia all'italiana. Diretto da Stefano Mordini vede protagonisti Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs. Gli infedeli debutta in streaming dal 15 luglio su Netflix.

Il filmr acconta attraverso cinque storie brevi, vengono raccontate le peripezie amorose di cinque uomini, ognuno alle prese con mogli, fidanzate, amanti. Uno sguardo irriverente e divertito, ma anche lievemente amaro, sull'amore.

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con oltre 183 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un'ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.