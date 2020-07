35° Settimana della Critica, tutto il programma

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione della 35° Settimana Internazionale della Critica che si svolgerà dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia, nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia numero 77. L'edizione di quest'anno è estremamente importante soprattutto perché si incarica di dare un segnale di rinascita e ripartenza, dopo il lockdown che ha fermato tutto il mondo e la pandemia che non si può dire ancora superata.

CONCORSO

50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA - 50 OR TWO WHALES MEET AT THE BEACH

di Jorge Cuchí - Messico

HAYALETLER - GHOSTS

di Azra Deniz Okyay - Turchia, Qatar

NON ODIARE - THOU SHALT NOT HATE

di Mauro Mancini - Italia, Polonia

POHANI DOROGY - BAD ROADS

di Natalya Vorozhbyt - Ucraina

SHORTA

di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid - Danimarca

TOPSIDE

di Celine Held e Logan George

USATVANO NEBUS - THE FLOOD WON'T COME

di Marat Sargsyan - Lituania

EVENTI SPECIALI

Film d'apertura THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann - Italia, Regno Unito, Belgio

Film di chiusura THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini - Italia, Lettonia

LA SELEZIONE SIC@SIC 2020

CONCORSO

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO) di Emanuela Muzzupappa

ADAM di Pietro Pinto

FINIS TERRAE di Tommaso Frangini

GAS STATION di Olga Torrico

J'ADOR di Simone Bozzelli

LE MOSCHE di Edgardo Pistone

WHERE THE LEAVES FALL di Xin Alessandro Zheng

EVENTI SPECIALI

Cortometraggio di apertura LES AIGLES DE CARTHAGETHE EAGLES OF CARTHAGE di Adriano Valerio

Cortometraggio di chiusura ZOMBIE di Giorgio Diritti

