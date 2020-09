"DC FanDome: Explore The Multiverse" in arrivo il 12 settembre: ecco come funzionerà

Il DC FanDome continua con l’inizio di una nuova avventura! Sabato 12 Settembre esplora gli angoli più remoti del multiverso con “DC FanDome: Explore The Multiverse”. Durante questo evento di 24 ore, i fan avranno la possibilità di creare e gestire la propria visione di oltre 100 ore di contenuti on demand tra tv, film, fumetti, giochi e altro, che metterà in mostra il lavoro di oltre 500 talenti, artisti e scrittori provenienti da tutto il mondo.

Tutti i contenuti che vorrete vedere, quando volete, e dove (su piattaforme mobili e desktop). Questo evento offrirà ai fan l'opportunità di portare la passione per l’universo DC a un livello superiore!

Si potrà accedere a contenuti esclusivi dietro le quinte di serie TV e film, ad un'ampia raccolta di DC comics, fan art, cosplay e molto altro ancora. Potete avere un assaggio dell’esperienza che vi aspetta con il trailer ufficiale dell’evento che ha appena debuttato.

I panel includono l'introduzione ufficiale di Batwoman di WBTV, oltre a Superman & Lois, Legends of Tomorrow della DC, Stargirl della DC, Black Lightning, versioni estese dei panel di Flash (TV) e Titans che hanno debuttato durante la Hall of Heroes, e tanto altro ancora.

Tenetevi aggiornati sulle ultimissime notizie durante il giorno dell’evento ITALY LOVES DC: il panel italiano all’interno del WatchVerse! Autori, scrittori, attori, musicisti e DJ - tutti personaggi noti dello scenario pop italiano - si incontreranno per condividere le proprie esperienze professionali con i personaggi dell’Universo DC. Mirka Andolfo, Elena Casagrande ed Emanuela Lupacchino, che lavorano alla DC come autrici, si incontreranno per una originale conversazione in onore del Multiverso DC. Nicola Nocella, Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari) e Gianluca Gazzoli poi sveleranno le origini della loro passione per i supereroi e i super-villains targati DC, e discuteranno dell’influenza che questi hanno avuto sui loro percorsi cinematografici, musicali e radiofonici. Modera Giorgio Viaro.

InsiderVerse: qui i fan potranno accedere al dietro le quinte al fianco dei maestri che portano in vita la DC in tutte le sue forme: dai comics ai giochi, serie TV, film, parchi a tema, consumer products e altro ancora. Blerd & Boujee: la programmazione di Blerd & Boujee celebra la cultura di Blerd (aka "Black Nerd") e il suo impatto in tutto il mondo, con artisti, voci, musicisti e diversi contenuti. FunVerse: Fun è il nome del gioco in FunVerse, un luogo perfetto per condividere il tuo fandom DC.

Leggi centinaia di comics digitali gratuiti, mettiti in posa alla postazione selfie, esplora la Joker Escape Room e molto altro ancora. YouVerse: qui i FAN sono i protagonisti.

Si possono ammirare più di 17.000 fan art, cosplay e contenuti generati dagli utenti di tutto il mondo; non dimenticate di votare i vostri preferiti. Lo store DC presenterà dei fantastici nuovi prodotti come la nuova key art di Wonder Woman 84, il logo art di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, il logo DC Fandome 2020, nuovi entusiasmanti prodotti di Design by Humans e Amazon come adesivi, tappetini per mouse, tazze, decorazioni murali e accessori per telefoni.

Tutti questi contenuti possono essere trasmessi in streaming esclusivamente sul sito DCFanDome.com, disponibili a livello globale per desktop e dispositivi mobili, in 9 lingue (Italiano, Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Giapponese, Coreano, Portoghese, Spagnolo). Inoltre, sempre il 12 settembre, tutte le famiglie potranno divertirsi col DC Kids FanDome (www.DCKidsFanDome) che sarà live per sole 24 ore.