Dune: on line il trailer, parla il regista

Il trailer ufficiale di “DUNE”, il film di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, il candidato all’Oscar® Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, con la candidata all’Oscar® Charlotte Rampling, con Jason Momoa e il premio Oscar® Javier Bardem, è appena stato rilasciato e il regista e il cast hanno parlato del film in una esclusiva Q&A.



“È una storia semplice in realtà, ma racchiude in se tantissime cose. Il libro è ricco di elementi di narrazione, sono affascinato dal racconto di questi umani che devono imparare il loro destino per cambiare il mondo. Mi sono sentito come chiamato in causa, dovevo fare questo film è tutto una questione di fato e destino, come Dune.” Denis Villeneuve è un fan del romanzo di vecchia data, l'acclamato regista di Arrival e Blade Runner 2049, è abituato a doversi confrontare con la pressione, questa volta poi ci sono così tante persone ad attendere questo film che la curiosità è ancora di più: “Certo che si avverte la pressione, quando ho fatto Blade Runner sentivo di dover portare rispetto al lavoro di Ridley Scott, qui è la stessa cosa per Lynch ma sono più fiducioso perché sono stato un grande sognatore da piccolo e conservo questo aspetto del mio carattere. So cosa vuole chi aspetta questo film.”

