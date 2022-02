Belfast: dal 24 febbraio al cinema il film di Kenneth Branagh

Arriva nelle sale italiane il 24 febbraio Belfast , il film di Kenneth Branagh che ha vinto il Golden Globe per la Miglior sceneggiatura e ha ricevuto sette candidature agli Oscar 2022, fra cui Miglior film e Miglior regista. Nel cast di questo film autobiografioc per il regista ci sono Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell .

La storia è ambientata in Irlanda del Nord, nei tardi anni ’60. Buddy, nove anni, vive in un mondo fatto di lotta di classe e stravolgimenti culturali. Mentre esplodono i Troubles, ovvero il conflitto tra i cattolici repubblicani e i protestanti unionisti, Buddy sogna un futuro lontano dalla violenza, e trova conforto in una gioiosa famiglia. Ma intanto i tumulti si acuiscono, e la famiglia di Buddy dovrà scegliere se attendere che gli scontri finiscano o iniziare una nuova vita.

Parlando del film, Branagh ha dichiarato: "Nei tardi anni ’60, Belfast visse un periodo turbolento della sua Storia, drammatico e violento, in cui io e la mia famiglia ci trovammo coinvolti. Ci ho messo 50 anni a trovare il modo giusto per scriverne, il tono che volevo. La storia della mia infanzia, che ha ispirato il film, è divenuta la storia del momento della vita di tutti, in cui il bambino passa all’età adulta e perde l’innocenza. Quel punto di svolta, a Belfast nel 1969, fu accelerato dai tumulti che scoppiavano intorno a noi."

Il film è distribuito da Universal e arriva nelle nostre sale il 24 febbraio 2022.