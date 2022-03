Il ritratto del duca, al cinema il nuovo film di Roger Michell

Nel 1961, Kempton Bunton, un tassista di 60 anni, rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del duca di Wellington di Francisco Goya. Kempton chiese un inconsueto riscatto: avrebbe restituito il dipinto solo se il governo si fosse impegnato di più a sostegno degli anziani, per i quali si era già battuto in precedenza. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie. L'unica verità era che era un brav'uomo determinato a cambiare il mondo e a salvare il suo matrimonio. Il racconto di come "il Duca" lo abbia aiutato in questo è una storia meravigliosamente ispiratrice.

Prodotto da Neon Films con Pathé, Ingenious Media e Screen Yorkshire, presentato Fuori Concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, interpretato dai Premi Oscar® Jim Broadbent e Helen Mirren con Fionn Whitehead e Matthew Goode, Il ritratto del Ducaè l’ultima commedia diretta dal regista di Notting Hill Roger Michell, scomparso lo scorso settembre.

