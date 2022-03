Alessandro Grande, regista e sceneggiatore, parla della sua Regina

l film ragiona sul rapporto padre/figlia uno scontro di generazioni che sembrano affrontare diversamente le difficoltà e i problemi, con un senso etico differente.

Regina ha 15 anni e sogna di fare la cantante. Anni prima ha perso la madre, e per prendersi cura di lei il padre Luigi ha rinunciato alla sua carriera musicale. Un giorno, un evento imprevedibile cambia per sempre le loro vite. I

“È una riflessione che abbiamo fatto in fase di scrittura, ci siamo chiesti perché raccontare un conflitto generazionale. Abbiamo capito che era un tema necessario, come si legge anche nel saggio di Recalcati (Il complesso di Telemaco, ndr), i giovani di oggi hanno sempre più bisogno di una guida perché i genitori quarantenni tendono a prendersi poche responsabilità. I figli di oggi sono come i Telemaco che aspettano il ritorno di Ulisse per riportare l’autorità in casa. Ci siamo confrontati con un padre che fa quello che fa perché vuole proteggere sua figlia e ha paura di perderla, e una figlia che ha un suo bisogno di essere educata e di avere la certezza di seguire una strada giusta. Non volevamo raccontare chi avesse ragione, ma due persona che hanno il bisogno di ritornare uniti dopo un allontanamento, con la consapevolezza che potranno stare insieme perché hanno capito.”

Interpretato da Francesco Montanari e Ginevra Francesconi, Regina è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.