Oscar 2022: la sorpresa di CODA

I premi Oscar 2022 si sono conclusi con la sorpresa del premio al miglior film, quel CODA che, cominciando in silenzio da lontano, ha fatto innamorare di sé l'Academy. Uscito a giugno 2021 su Apple tv, il film ha raggiunto le nomination agli Oscar conducendo una stagione dei premi impeccabile, fino ad arrivare a vincere un PGA, per la migliore produzione hollywoodiana, e a seminare la sua vittoria agli Oscar.

Il film ha vinto tre Oscar su tre nomination, un 100% ammirevole se si pensa che titoli del calibro de Il potere del cane, hanno vinto molto meno. Il film di Jane Campion, infatti, ha conquistato un Oscar alla regia, su 12 nomination.

L'edizione si ricorderà principalmente per la reazione di Will Smith a una battuta di Chris Rock, invitato a premiare il migliore documentario, nel corso della serata. L'attore, che di lì a poco avrebbe vinto il suo primo Oscar per Una famiglia vincente - King Richard, ha schiaffeggiato Rock in diretta internazionale, salvo poi consegnare un discorso di ringraziamento confuso e lunghissimo, in cui ha chiesto scusa all'Academy, ma non a Rock stesso.

In termini numerici, il film con il maggior numero di Oscar vinti è Dune, che porta a casa ben sei statuette, tutte tecniche, che attestano il lavoro incredibile fatto da Denis Villeneuve e la sua squadra. A parte questo, poco altro c'è da dire su un'edizione che non ha lasciato particolarmente il segno, forse solo sul viso di Chris Rock.