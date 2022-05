The Bunker Game, l'horror al cinema dal 2 maggio

Arriva al cinema il 2 maggio, distribuito da Eagle Pictures, The Bunker Game, il nuovo horror diretto da Roberto Zazzara e con protagonisti Gaia Weiss (Bianca come il latte Rossa come il sangue) e Lorenzo Richelmy (Ride), che sceglie l'ambientazione dei giochi di ruolo dal vivo per raccontare una storia inquietante che porta lo spettatore nel mondo dell'orrore e dell'inaspettato.

Dopo una serie di incidenti misteriosi, un gioco di ruolo dal vivo viene interrotto e i giocatori lasciano il bunker mentre il personale rimane indietro per indagare sulla scomparsa di Greg, la mente del gioco.

Le vicende del film precipitano poi velocemente, e The Bunker Game si rivela essere un ottimo esempio di horror "estivo", in cui i giovani protagonisti sono investiti da eventi tragici e inspiegabile, dai quali forse non riusciranno a scappare.

Trama di partenza molto semplice, location reali e attori dall'empatia immediata fanno di The Bunker Game un esemplare interessante del genere, un modo sicuro e ben collaudato di raccontare una storia horror sul grande schermo, che tanto ha bisogno, in questo momento storico, di racconti e avventure nuove.