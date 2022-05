Elizabeth, il documentario evento al cinema dal 16 al 18 maggio

E' al cinema Elizabeth , il documentario dedicato alla Regina Elisabetta II in occasione dell'anno del suo Giubileo. Il regista premio Oscar Roger Michell incanta nel suo ultimo film con veri e propri pezzi da collezione. Utilizzando immagini di repertorio che attraversano decenni, dagli anni ’30 al 2020, regala un ritratto celebrativo e irriverente della regina Elisabetta, donna icona del nostro secolo, nell’anno del suo Giubileo.

Il film racconta con filmati d’archivio il dietro le quinte della vita della grande regina. Gli incontri con Nixon per il tè, mentre un principe Carlo di 8 anni le gira intorno in estasi; il momento successivo all'Incoronazione in cui, giovane ed euforica, scendendo dalla carrozza fa quasi cadere la corona o ancora un filmato dove, adolescente, balla libera e felice prima di assumersi la responsabilità che la consegnerà alla storia.

Un tour cinematografico su e giù per i decenni. Giocoso, poetico, divertente, disobbediente,ingovernabile, affezionato, inappropriato e birichino. Una celebrazione.

Roger Michell racconta la storia di Elisabetta.