The Lost City con Sandra Bullock arriva in home video

Scopri un’avventura elettrizzante, un tesoro leggendario e fatti delle grosse risate con la divertentissima commedia di successo The Lost City in arrivo in 4K Ultra HD+ Blu-ray, Blu-ray e DVD il 28 luglio. I protagonisti di questa esilarante e selvaggia avventura sono Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt e Da'Vine Joy Randolph. I fan possono godersi The Lost City comodamente a casa in 4K Ultra HD+Blu-ray, Blu-ray o DVD, con oltre 50 minuti di contenuti bonus aggiuntivi per fare il pieno di risate, tra cui: esilaranti papere, scene eliminate mai viste e molteplici dietro le quinte. Fai un viaggio nell'esotico luogo delle riprese del film, guarda come sono stati costruiti gli incredibili set, scopri la storia dietro la famigerata tuta e molto altro!