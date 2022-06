Il Viaggio degli Eroi, il filmn che racconta i Mondiali '82

ROMA - Ci sono eventi che non si scordano mai, che attraversano come un’onda generazioni diverse che in quell’evento erano, si confondono e riconoscono. L’evento che ci appartiene è il Mondiale del 1982, quello di “Eroici” come titolò il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina, quello che ci fa dire “io c’ero e stavo facendo”... mentre l’urlo ripetuto tre volte dal telecronista Rai Nando Martellini, «Campioni del Mondo!», è entrato a far parte della memoria del nostro udito che arriva ancora dritto al cuore. Un avvio difficile, una diffidenza generale, un successo inatteso dopo sconfitte, polemiche e soprattutto silenzio stampa.