The Princess, il debutto a luglio su Disney+

The Princess, il film originale targato 20th Century Studios, debutterà il 1° luglio 2022 in esclusiva sulle piattaforme direct-to-consumer di Disney: su Hulu negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Disney+ all’interno di Star in tutti gli altri territori. Una lotta all’ultimo sangue ricca di azione e ambientata in un mondo da favola, The Princess è diretto da Le-Van Kiet (Furie) e vede protagonista la candidata agli Emmy Award Joey King (The Act, The Kissing Booth) nel ruolo di una giovane reale abile e coraggiosa.