La città incantata torna al cinema dal 1 al 6 luglio

Vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione nel 2003 e dell’Orso d’oro al Festival di Berlino, La città incantata di Hayao Miyazaki torna al cinema dal 1 al 6 luglio grazie alla rassegna “Un mondo di sogni animati” di Lucky Red . L’elenco sale è disponibile su www.studioghibli.it ed è in continuo aggiornamento.

Protagonista del film è Chihiro, una ragazzina di dieci anni, capricciosa e testarda, che sta cambiando casa insieme ai suoi genitori. Durante il viaggio si trovano davanti a una misteriosa galleria che li conduce in una città fantasma, dove li aspetta un ricco banchetto. I genitori si avventano sul cibo e vengono trasformati in maiali sotto gli occhi della figlia. Chihiro si troverà da sola in un mondo nuovo e misterioso, abitato da antiche divinità. Qui dovrà capire come salvare se stessa e la sua famiglia…

3 CURIOSITA’ SUL FILM

La città incantata è liberamente ispirato al romanzo fantastico Il meraviglioso paese oltre la nebbia dell’autrice Sachiko Kashiwaba Il film è stato distribuito in Giappone nel 2001, dove ha incassato più di Titanic Per la composizione della straordinaria colonna sonora, diventata un cult, Miyazaki si è avvalso della collaborazione di Joe Hisaishi e della New Japan Philharmonic. La colonna sonora de La città incantata ha ottenuto vari riconoscimenti in Giappone

L’estate italiana targata Studio Ghibli continua per tutto il mese di luglio e fino al 17 agosto con: Principessa Mononoke (dal 14 al 20 Luglio), Nausicaa della Valle del Vento (dal 25 al 31 luglio), Porco Rosso nell’anniversario del trentennale (dal 1 al 7 agosto), Il castello errante di Howl (dall’11 al 17 agosto).